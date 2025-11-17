Banco BV une feirões e amplia ofertas na "BV Friday"

Campanha reúne diversas condições especiais em crédito, investimentos, energia solar e cartões

SAO PAULO, 17 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, lança a BV Friday, campanha que vai reunir em um único movimento os tradicionais feirões de veículos, energia solar e crédito com garantia de veículo, seguros, cartões e conta digital.

"A BV Friday é uma oportunidade para o cliente acessar o que o BV tem de melhor em um só lugar. Trouxemos nossos feirões, que já são reconhecidos pelo mercado, para uma campanha integrada a outras ofertas do portfólio do banco", afirma Jamil Ganan, diretor de Negócios de Varejo do banco BV.

Entre as ações da BV Friday, estão:

Cashback Tag

Uma das novidades da campanha é o Cashback Tag, iniciativa que devolve parte do valor gasto em pedágios e estacionamentos para clientes elegíveis que utilizam o serviço de tag veicular vinculado ao banco BV. A ação é válida de 24 de novembro a 31 de dezembro.

Benefícios integrados na Conta BV

O banco terá duas ofertas para contas. Até 15 de dezembro, clientes que já tiverem conta no BV ou abrirem uma conta nova no BV e colocarem seu contrato de financiamento em débito automático terão bônus turbinado na parcela todo mês. E para clientes que possuem a Conta BV, durante a BV Friday, será possível ativar a opção 'Avisa-me' no app e receber ofertas relâmpago do Shopping BV, com cupons de desconto e cashback em mais de 800 lojas.

Condições especiais com os cartões BV

Durante a BV Friday, os Cartões BV terão cashback especial ampliado em compras realizadas entre 17 de novembro e 20 de dezembro para clientes elegíveis.

Super Feirão BV (Rodas): condições especiais para financiamento de veículos novos e seminovos, com taxas reduzidas, prazos estendidos e aprovação facilitada.

Feirão "Carro na Garagem, Dinheiro na Mão" (EGV): crédito com garantia de veículo, com possibilidade de liberação de até 120% do valor do automóvel.

Feirão Solar BV: ofertas exclusivas em financiamentos para instalação de painéis fotovoltaicos, com parcelamentos longos e foco em sustentabilidade e economia de energia.

