Bayer alerta para a escolha dos híbridos de milho para ganho de produtividade e estabilidade

Escolha de um híbrido de milho adequado é um fator determinante para evitar prejuízos e elevar a produtividade e a rentabilidade das lavouras.

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2025/PRNewswire/ -- O posicionamento de híbridos de milho, ajustando a genética ao ambiente de produção, tem se consolidado como uma das principais estratégias para alcançar altas produtividades com estabilidade ao longo das safras. Essa prática se destaca pela capacidade de alinhar as características genéticas dos híbridos às condições específicas de cada região, como janela de plantio, tipo de solo, regime hídrico, temperatura, sistema produtivo entre outros fatores, permitindo que cada genótipo expresse seu máximo potencial com segurança agronômica.

Foto: Divulgação

"Portanto, o entendimento do ambiente de produção é o fator principal para transformar o potencial genético em produtividade real, com foco na redução de riscos e otimização dos recursos naturais", afirma Antônio Carmeis, gerente técnico de desenvolvimento de produto da Bayer.

Os híbridos de milho são desenvolvidos a partir de programas de melhoramento genético, os quais são direcionados pelas demandas de mercado. Os programas de melhoramento genético da Bayer buscam desenvolver híbridos de milho mais produtivos, estáveis, resilientes e com ciclos ajustados à necessidade de cada mercado. A escolha de um híbrido é uma das decisões mais determinantes no sucesso da lavoura, por isso, a Bayer investe em uma ampla rede de pesquisa para identificar os ambientes e a época em que cada híbrido expressa seu máximo potencial produtivo, de modo a assegurar com precisão o posicionamento dos produtos visando maximizar a eficiência produtiva de cada produto.

Como referência no lançamento de produtos ao mercado, a Bayer lançará para a próxima Safrinha seis novos híbridos de milho, para as principais regiões produtoras do país, através das suas 3 marcas comerciais de Milho: Sementes Agroceres, Agroeste e Dekalb.

Vale ressaltar que a obtenção de altas produtividades não depende exclusivamente do híbrido e do ambiente de produção. A adoção de práticas agronômicas com foco em manejo nutricional e na prevenção e no controle de pragas e doenças torna-se elemento fundamental dentro do processo de posicionamento para a obtenção de altas produtividades.

"A lavoura de alta performance nasce de um solo equilibrado e de um programa nutricional bem estabelecido e alinhado com a exigência nutricional da cultura em diferentes etapas de desenvolvimento. Ou seja, o sucesso do manejo nutricional não está associado exclusivamente à quantidade de fertilizante aplicado, é necessário nutrir as plantas de forma estratégica, garantindo que cada nutriente esteja no lugar certo e na época adequada", comenta Carmeis.

Outra etapa fundamental no processo de construção da produtividade é o manejo populacional de plantas. Densidades adequadas e a distribuição espacial de plantas de modo uniforme asseguram uma interceptação de luz eficiente, reduzem a competição entre plantas, otimizam os recursos e potencializam a performance produtiva dos híbridos.

Na safra 2024/25, a produtividade média de 10 experimentos conduzidos pela Fundação ABC na região do Paraná foi de 250 sacas por hectare. Esse alto desempenho foi resultado de um manejo criterioso, que incluiu a aplicação de nutrição de precisão e a adoção de práticas de manejo eficientes, como o cultivo em solos de elevada fertilidade e o uso de um programa fitossanitário adequado. A combinação desses fatores garante maior resiliência da lavoura e estabilidade nos resultados, principalmente em anos de condições climáticas mais adversas.

Segundo Antônio, no campo da sanidade, a proteção integrada se torna indispensável. O entendimento do perfil defensivo de cada híbrido aliado ao monitoramento constante da lavoura e o controle preventivo de pragas e doenças assegura folhas mais íntegras e ativas por mais tempo. Estratégias como o manejo integrado, com adoção de práticas que envolvem a rotação de princípios ativos e o uso de produtos com diferentes modos de ação, visam preservar a vitalidade das plantas e manter o metabolismo ativo por mais tempo, além de garantir maior longevidade das tecnologias disponíveis.

Para garantir que o potencial produtivo se converta em resultado, a Bayer oferece um portfólio completo de soluções para o manejo fitossanitário, incluindo fungicidas, inseticidas e nematicidas, com diferentes mecanismos de ação para reduzir riscos de resistência e manter a lavoura saudável até a colheita.

No controle de doenças, como por exemplo, a mancha Bipolaris, a empresa conta com o primeiro produto no país a receber registro para combate com eficácia comprovada, o Fox® Xpro. Essa doença que tem tirado o sono dos agricultores nas últimas safras e pode trazer perdas de até 70% na produção, segundo a Embrapa. Além disso, o Fox® Xpro teve os melhores resultados produtivos na rede Bipolaris e, não à toa, é a mistura tripla (bixafem, protioconazol e trifloxistrobina) mais usada na cultura do milho.

Para os danos causados por nematoides, que geram prejuízos bilionários à cultura anualmente, a Bayer destaca o Verango® Prime. A solução oferece um controle de longa duração com baixa dosagem por hectare e amplo espectro contra as mais importantes espécies. Além de ser um dos principais nematicidas do mercado, é o único produto químico aprovado para aplicação em barra, superando limitantes operacionais e de custo de outras modalidades de aplicação, como tratamento de sementes e via sulco.

O manejo de pragas sugadoras também é um pilar fundamental e, para o controle da cigarrinha do milho e de percevejos, a Bayer oferece o Curbix®. O inseticida age como uma ferramenta estratégica que confere proteção imediata e estendida à lavoura, por meio de seu alto efeito de choque e período de controle prolongado.

"Portanto, a obtenção de alta produtividade na cultura do milho é um processo que abrange uma série de fatores e decisões baseadas principalmente na compreensão do ambiente de produção, na escolha do híbrido e no manejo agronômico da cultura. Combinando genética, manejo e tecnologia, a Bayer reforça seu compromisso em oferecer soluções completas para o produtor, garantindo maior competitividade e sustentabilidade na produção de milho", finaliza o executivo.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821214/Lavoura_Milho.jpg

