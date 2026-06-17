Bayer apresenta soluções para o manejo de doenças e novidades no portifólio na 31ª Hortitec

Visitantes poderão ver de perto algumas tecnologias integradas para proteção de cultivos e lançamentos focados em produtividade e qualidade

SÃO PAULO, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bayer participa da 31ª edição da Hortitec, principal feira de horticultura da América Latina, com um portfólio voltado à proteção de cultivos e ao desenvolvimento de sementes hortícolas de alta performance. O evento ocorre de 17 a 19 de junho, em Holambra (SP). Entre as inovações, a companhia destaca novos materiais e variedades da marca Seminis e dois fungicidas para combater doenças relevantes para os cultivos de hortifrúti.

Crédito: Divulgação Bayer

Com um investimento global de 2 bilhões de euros anuais em Pesquisa e Desenvolvimento, a Bayer é uma das empresas que mais investem em inovação no setor. Somente no Brasil, a previsão é de cinco lançamentos por ano até 2030 para diversas culturas em proteção de cultivos. .

Os destaques são os fungicidas Valpura e Xivana Smart, desenvolvidos para o controle de doenças que impactam diretamente a produtividade e a qualidade das culturas hortifrúti. O Valpura é indicado para o manejo da pinta preta em batata e tomate, oídio em uva, sarna em maçã e mal de sigatoka em banana. Já o Xivana Smart atua no controle da requeima e do míldio, entregando alto desempenho e segurança para cultivos como batata, tomate, cebola, uva e alface.

"As soluções que apresentamos na Hortitec reforçam o compromisso da Bayer com uma agricultura cada vez mais produtiva, sustentável e inovadora. Investimos continuamente em tecnologias que auxiliem o produtor a enfrentar os desafios do campo com mais eficiência e segurança", afirma Fabio Maia, Gerente de Portfólio Frutas e Vegetais da Bayer. "O Valpura e o Xivana Smart são exemplos desse trabalho, oferecendo ferramentas eficientes para o manejo de doenças relevantes da horticultura e contribuindo para mais qualidade e rentabilidade na produção", complementa.

Portfólio integrado para hortifrúti

A Seminis, marca de sementes de frutas e hortaliças da Bayer, também leva à feira um portfólio robusto para diferentes culturas e sistemas produtivos, com destaque aos materiais desenvolvidos para atender às demandas de produtividade, adaptação regional e qualidade.

Um dos principais lançamentos da feira é o Argemiro, novo porta-enxerto de pimentão da marca. Reconhecida por possuir um dos portfólios mais amplos de porta-enxertos para tomate, a Seminis amplia agora sua atuação na categoria com uma solução desenvolvida para oferecer mais vigor, sanidade e estabilidade produtiva ao cultivo de pimentão. A variedade contribui para sistemas de produção mais eficientes e resilientes, especialmente diante dos desafios relacionados às doenças de solo e às condições adversas de cultivo.

Outro destaque é a Silverstar, nova cenoura de inverno da Seminis, desenvolvida para oferecer alto desempenho produtivo, excelente qualidade de raízes e elevada uniformidade, garantindo mais segurança e eficiência ao produtor em condições de cultivo mais exigentes durante a janela de inverno.

Já a cenoura Laura reforça o portfólio de verão da marca. A variedade se destaca pela alta produtividade e qualidade das raízes, que apresentam formato liso e coloração alaranjada intensa. Com ciclo médio de 110 a 120 dias, a cultivar também possui forte vigor de emergência, folhagem ereta, boa retenção em campo e tolerância média ao pendoamento precoce e ao ombro verde.

A marca também apresenta os brócolis Abraham, especialmente adaptados às condições da região Sul do Brasil e com excelente desempenho na janela de inverno. A variedade possui ciclo rápido e colheita precoce, além de alta uniformidade, cabeças de granulometria média a grande, coloração intensa e formato atrativo.

Entre as novidades está ainda a cebola 1049, variedade de alto potencial produtivo e casca de coloração acastanhada. O material apresenta ciclo precoce, com média de 115 a 120 dias, e pode ser utilizado desde a safra principal até a tardia, ampliando as possibilidades de posicionamento para o produtor.

"Os materiais apresentados na Hortitec refletem o compromisso da Seminis em desenvolver soluções alinhadas às necessidades da horticultura brasileira, reunindo desempenho agronômico, adaptação regional e qualidade. Nosso foco é oferecer ao produtor materiais que entreguem produtividade, segurança e valor em diferentes condições de cultivo e regiões do país", afirma Franco Valdivieso, Gerente de Marketing de Clientes da Seminis no Brasil.

A participação na feira também será marcada pela campanha "Variedades Consagradas", que reconhece sementes lançadas há mais de dez anos e que seguem como referência no mercado, com histórico comprovado de desempenho, estabilidade, produtividade e ampla adoção pelos produtores ao longo dos anos.

Entre as variedades protagonistas da iniciativa estão a alface Lucy Brown, lançada em 1999 e consolidada como referência no segmento; os brócolis Legacy, também presentes no mercado desde 1999; as cenouras 7390 e EX 4098; as cebolas Akamaru, Nomad e Campo Lindo; as couves-flores Barcelona CMS, Verona CMS e Veneza; o repolho Astrus Plus; os milhos AG1051 e SV9298SN; os pimentões 1634 e Supremo; além dos tomates Coronel e DRC564.

A campanha reforça a mensagem de que inovação também está presente em genéticas que permanecem relevantes ao longo do tempo, entregando produtividade, uniformidade e previsibilidade mesmo diante dos desafios crescentes da horticultura brasileira.

Experiência do campo à mesa

Como parte da estratégia de conectar inovação, produção e consumo, a Bayer promove na Hortitec a ativação "Raízes do Sabor", que busca promover a conscientização sobre a importância de uma alimentação equilibrada e de origem confiável, conectando o consumidor ao propósito dos produtos. O espaço convida os visitantes a viverem uma experiência do campo à mesa, com pratos preparados a partir de ingredientes cultivados com soluções da companhia.

A ação também reforça a atuação da Bayer e da Seminis na cadeia de valor alimentar por meio de parcerias com restaurantes presentes na feira, como Comida no Tacho e Restaurante da Fazenda, que utilizarão frutas e vegetais da marca na composição dos pratos servidos durante o evento.

Além disso, o milho doce Bom de Mays contará com uma barraca exclusiva para comercialização do produto durante o evento, proporcionando uma experiência direta com o consumidor. Voltada ao consumo in natura, a variedade se destaca pelos grãos amarelos homogêneos, textura macia, doçura equilibrada, alta produtividade e boa tolerância ao acamamento. A proposta da marca é incentivar o consumo de milho doce fresco no país, oferecendo uma experiência diferenciada ao consumidor final.

"Queremos proporcionar ao público uma experiência que conecte inovação, sabor e qualidade. A ação Raízes do Sabor reforça como a agricultura está diretamente ligada à alimentação e ao que chega à mesa do consumidor", finaliza Rafael Teixeira, Gerente de Contas da Seminis no Brasil.

Mais informações sobre o portfólio de sementes da marca estão disponíveis no site da Seminis.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

FONTE Bayer