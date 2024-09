Bayer e Banco do Brasil se unem em parceria inédita para oferecer CPR Preservação

Projeto piloto busca ampliar o acesso ao crédito para o produtor rural realizar a manutenção das áreas nativas de sua propriedade

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Impulsionar a criação e adoção de projetos que incentivem práticas agrícolas sustentáveis, proteção de florestas e promovam uma economia mais verde é o objetivo da parceria inédita entre a Bayer e o Banco do Brasil. Intitulada CPR Preservação, a solução estruturada na Cédula do Produtor Rural Verde (CPR Verde), viabiliza ao produtor rural o acesso ao crédito com lastro na conservação de florestas em sua propriedade com a segurança e confiabilidade do PRO Carbono, iniciativa pioneira da Bayer focada no desenvolvimento de novos modelos de negócio baseados em sustentabilidade.

Na prática, o Banco do Brasil desenvolveu uma metodologia de valoração das áreas de vegetação nativa, de áreas de APPs (Áreas de Preservação Permanente) e Reserva Legal, incluindo excedentes, promovendo ações de preservação florestal e mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Destinada a produtores que possuem Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e/ou excedente, a modalidade é amparada pela Lei 13.986/20 e pelo Decreto nº 10.828/21, um marco por promover a valorização da área preservada, tendo como lastro para a emissão do financiamento a vegetação nativa da propriedade rural.

O projeto piloto foca em um grupo de 60 agricultores da região de Rio Verde (GO) que integram o PRO Carbono da Bayer. A área foi escolhida pelo fato do Cerrado ser atualmente um dos biomas mais afetados pela expansão da fronteira agrícola, segundo o Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil (MapBiomas). Em 2023, ele ultrapassou a área desmatada da Amazônia, correspondendo a 61% do desflorestamento total.

"Nossa base concentra produtores engajados na agricultura regenerativa e voltados para a proteção de florestas. Reconhecer a importância de um olhar para todo o ecossistema nesta jornada pela sustentabilidade inclui oferecer ao agricultor benefícios que possam apoiá-los, como ofertas de crédito vantajosas e atreladas a boas práticas e proteção de florestas. Este é o primeiro de muitos produtos que desenvolveremos por meio de parcerias, sempre com foco em apoiar o agricultor nessa jornada sustentável", explica Fabio Passos, líder do negócio de Carbono da Bayer para a América Latina.

A emissão está atrelada a uma certificação, que indica e especifica os ativos ambientais que a fundamentam. O papel do PRO Carbono da Bayer é gerar este certificado, com base na verificação da área florestal e elegibilidade de compliance socioambiental por meio da análise de 13 critérios. A expertise do maior programa de carbono do agro brasileiro conferiu simplicidade e rapidez ao processo por meio da tecnologia de sensoriamento remoto usando o sistema MRV (sigla para Monitoramento, Reporte e Verificação de resultados definido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) integrado à Conecta PRO Carbono. Depois da certificação, o Banco do Brasil pode conceder o empréstimo CPR Preservação.

Um dos diferenciais da CPR Preservação é o desconto de 0,5% referente à isenção da tarifa de estudo da operação que seria cobrada na modalidade de uma CPR convencional. Podendo ser contratada com encargos financeiros pré ou pós fixados, a taxa de juros varia de acordo com perfil do cliente, prazo, além de outros fatores. O potencial de crédito corresponde a área de floresta elegível e o valor naquele bioma. "A parceria com a Bayer é parte da nossa estratégia de sustentabilidade, declarado através da Agenda 30 BB. Se materializa através do fomento de uma agricultura mais sustentável, com impactos positivos na cadeia de valor do agronegócio. Além disso, o processo de certificação implica na digitalização do setor, o que traz benefícios de eficiência e produtividade", comenta João Fruet, Diretor de Corporate and Investment Bank (CIB) do Banco do Brasil.

Além disso, Fábio também destaca a importância de incentivar e apoiar o produtor rural que, mesmo diante de tantos desafios, se dedica a preservar o meio ambiente. "Nós desenhamos esta parceria com a intenção de reconhecer e valorizar os profissionais do campo que já produzem de maneira sustentável e sabem que o amanhã é construído agora. Estamos avançando na oferta de soluções PRO Carbono sob a missão de viabilizar oportunidades de negócios economicamente atrativas na qual a sustentabilidade é indispensável. Ao ingressarmos nesta frente de finanças verdes, nosso portfólio para agricultores baseado nos pilares descarbonizar, regenerar e remover – contribui efetivamente com ferramentas na transição para a agricultura regenerativa envolvendo práticas de manejo como a conversação de floresta, levando benefícios financeiros reais para o agricultor", conclui Passos.

Como funciona o benefício?

A solicitação do benefício poderá ser feita pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, via Orbia, maior marketplace do agronegócio brasileiro. É necessário possuir o CAR ativo, estar em compliance socioambiental com os critérios estabelecidos pelo banco e ter área de vegetação nativa. Com isso, por meio do georreferenciamento da área é feita a análise pela Conecta PRO Carbono, plataforma da Bayer responsável por gerar, em até 72 horas, o certificado. Este documento será apresentado pelo produtor ao Banco do Brasil para o acesso à linha de crédito exclusiva CPR Preservação.

Vale reforçar que a CPR Preservação está atrelada a atividades de conservação das vegetações nativas e seus biomas que resultem na redução das emissões de gases de efeito estufa, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, conservação da biodiversidade, de recursos hídricos ou do solo, além de outros benefícios ecossistêmicos. Ela é válida por 360 dias e o prazo para pagamento do financiamento é de 720 dias, com a opção de pagamento único (desconto e capitalizada), exceto para empresas classificadas pelo banco dentro do pilar varejo, ou o pagamento parcelado (capitalizada).

