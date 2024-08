Bayer fecha parceria com Agro Club Tecnológico para validação de inovações para o setor

A iniciativa, idealizada por grupo seleto de produtores de Rondonópolis/MT, conta com apoio de empresas agro, consultorias e universidades para validar tecnologias mais assertivas para o campo

SÃO PAULO, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Diante dos desafios enfrentados no campo é imprescindível o desenvolvimento de inovações que atendam as necessidades específicas do agricultor brasileiro e contribuam para produzir mais, de forma cada vez mais sustentável. Ainda que empresas lancem soluções tecnológicas, nem sempre elas funcionam na prática, resolvendo os desafios dos produtores. Para que inovações bem-sucedidas os alcancem, foi criado o Agro Club Tecnológico, primeira organização do Brasil que contará com empresas agro, entre elas a Bayer, consultorias e universidades, para validar tecnologias que vão para o campo. Até o momento, mais de 100 parceiros e produtores fazem parte do projeto.

O Agro Club Tecnológico testará e validará soluções inovadoras desenvolvidas por diferentes instituições que, se aprovadas, poderão chegar aos produtores, trazendo celeridade ao permitir que inovações sejam testadas nas fazendas da região e avaliadas por diferentes stakeholders, diminuindo a possibilidade de que soluções ineficientes sejam adotadas pelos agricultores.

Para Abdalah Novaes, diretor de soluções agrícolas digitais da Bayer para a América Latina, essa parceria fomenta a estratégia da companhia de sempre ter o cliente no centro. "Ao fazer parte do Agro Club Tecnológico, temos a oportunidade de testar e validar nossas inovações no campo e poder contribuir com o desenvolvimento de outras, seja por meio de mentoria, feedback e/ou validação das mesmas."

A validação das tecnologias envolve diversas etapas, incluindo testes com os produtores, mentorias com empresas, parcerias e avaliações em colaboração com universidades. Se a inovação for aprovada por essa rede, recebe um selo de validação e tem a oportunidade de ser implementada pelos produtores.

A iniciativa surgiu em resposta à percepção de alguns produtores de Rondonópolis, em Mato Grosso, que enfrentavam desafios com a oferta recorrente de soluções por diversas empresas, startups e profissionais autônomos, as quais nem sempre atendiam às suas expectativas. Frente a essa questão, Durval Carneiro, fundador e CEO da empresa, junto com Victor Griesang, presidente da CooperCotton, e Vicente Bissoni, Diretor Financeiro e Adm do Grupo Botuverá, criaram o Agro Club Tecnológico, que terá seu espaço físico inaugurado em setembro, em Rondonópolis.

"O município tem o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso e é uma das principais capitais do agronegócio. Portanto, temos muitos produtores na região que poderão compartilhar conosco suas necessidades e junto de outras instituições, empresas e startups poderemos cocriar soluções que não somente ajudarão os agricultores da região, mas sim de todo o país. Desta forma, conseguiremos disponibilizar o que eles realmente necessitam para obter maiores produtividades, de forma responsável e sustentável", destaca Durval Carneiro, fundador e CEO do Agro Club Tecnológico.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas nas previsões atuais da equipe executiva da Bayer. Diversos riscos, incertezas e outros fatores, conhecidos ou desconhecidos, podem gerar diferenças materiais entre os reais e futuros resultados, situações financeiras, desenvolvimentos e desempenhos da empresa e as estimativas apresentadas aqui. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer, disponíveis no site da empresa. A companhia se isenta de qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospectivas e pela precisão de eventos e desenvolvimentos futuros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2485995/Bayer.jpg

FONTE Bayer