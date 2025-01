Bayer lança nova modalidade de programa de recomendação técnica para milho visando apoiar ainda mais o aumento de produtividade

O programa Bayer VAlora Milho se mostrou efetivo no aumento produtivo por meio das recomendações personalizadas, propiciando um incremento médio de 3,7 sacas por hectare. As inscrições para a safrinha 2024/2025 ainda estão abertas!

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A solução digital Bayer VAlora Milho, criada para ajudar os produtores a posicionar melhor os híbridos e aumentar a produtividade e rentabilidade da cultura, oferece uma nova modalidade de participação já para a safrinha 2024/25. Os resultados registrados na última temporada de inverno foram surpreendentes: sete em cada dez áreas inscritas obtiveram retorno positivo sobre o investimento, mesmo diante de desafios climáticos. Isso demonstra que a combinação de genética avançada e prescrições personalizadas e precisas foi eficaz para otimizar os talhões dos agricultores.

"O programa tem se mostrado efetivo em aumentar o potencial produtivo do milho, fornecendo recomendações personalizadas para o posicionamento e população ideal de sementes por talhão e aplicação customizada de nitrogênio, além de relatórios completos de plantio, colheita e acompanhamento ao longo da safra. Isso é evidenciado pelo aumento médio de 3,7 sacas por hectare registrado entre os produtores que tiveram retorno positivo da safra de inverno 2023/24", destaca Marlon Denez, líder de soluções digitais para milho da Bayer.

Mesmo com as intempéries climáticas que afetaram produtores em várias regiões, o programa alcançou retorno positivo nas mais de 700 áreas participantes. "O estresse hídrico e a queda nos preços das commodities fizeram com que os agricultores reduzissem a área plantada. No entanto, conseguimos bons resultados, o que reforça o potencial do programa mesmo em condições adversas", ressalta Denez.

Nova modalidade do programa

Mantendo o compromisso de colocar o cliente no centro e desenvolver soluções adaptáveis às necessidades específicas de cada propriedade, a Bayer desenvolveu, em colaboração com os produtores, o conceito do Bayer VAlora Milho. Ano após ano, o programa cresce e abrange um número maior de agricultores que utilizam a plataforma de agricultura digital Climate FieldView, combinando dados, informações sobre híbridos e experiências em campo.

Desde o início do programa, os produtores já tinham à disposição a modalidade 'com risco compartilhado', na qual os participantes recebiam prescrições FieldView™ para posicionamento e população de plantio, além de recomendações para a aplicação de nitrogênio, visando um ganho real de produtividade em comparação com o manejo padrão da fazenda. Eles comparavam os resultados da recomendação da ferramenta com uma faixa testemunha, plantada seguindo o manejo padrão. Em caso de sucesso, o produtor obtinha ganhos superiores ao investimento realizado. Se a performance fosse inferior à da faixa testemunha, a Bayer reembolsava o valor investido nas sementes extras recomendadas. Neste modelo, o programa tem um formato fixo e predefinido, que inclui o compartilhamento de risco.

A novidade, lançada para a safrinha 2024/25, é a modalidade ' sem risco compartilhado', na qual o agricultor pode contar com as mesmas prescrições avançadas e personalizadas, além do auxílio do time de campo da companhia, para um manejo diferenciado, ajudando no posicionamento e na definição das populações ideais do híbrido no campo, mas com menos exigências operacionais e sem a opção do risco compartilhado.

"De agora em diante, o agricultor pode escolher o que deseja em sua propriedade, analisando cada talhão de forma individual. Por exemplo, ele pode optar por uma abordagem com risco compartilhado em um talhão e por uma abordagem flexível, sem compartilhamento de risco, em outro", afirma Denez. 'Nosso objetivo é oferecer ao agricultor a melhor experiência possível com nossos híbridos, maximizando tanto a produtividade quanto a rentabilidade. Além disso, ambas as modalidades contarão com o suporte do nosso time de campo para aprimorar ainda mais a experiência do cliente.

Atualizações

Para atender à crescente demanda dos agricultores por prescrições mais rápidas, a companhia acelerou o processo de disponibilização dessas recomendações. Agora, os produtores podem receber as prescrições em até 24 horas, enquanto anteriormente o prazo mínimo era de três dias. "No campo, é comum vermos colhedeiras e plantadeiras em ação simultaneamente, com soja sendo colhida e milho sendo plantado no mesmo dia. Os agricultores frequentemente ajustam seu planejamento de um momento para o outro, mudando o talhão ou o híbrido a ser plantado. Por esses fatores, compreendemos a urgência em relação às prescrições e queremos estar ao lado deles, acompanhando e apoiando suas decisões."

Outra novidade é o uso de prescrições avançadas para sementes, combinadas com um manejo diferenciado de nitrogênio. A densidade de plantas em um talhão deve ser ajustada conforme a disponibilidade de recursos, como água e nutrientes. Em áreas com mais recursos, aumenta-se a população de plantas; em áreas com menos, reduz-se. "Em alguns casos, mesmo sem aumentar significativamente a população de plantas, houve um incremento na produtividade ao redistribuir melhor as plantas dentro do talhão e aplicar o nitrogênio de forma mais eficiente. Um exemplo disso foi em Mato Grosso, onde um aumento de apenas 1% na população de plantas, aliado a um manejo diferenciado de nitrogênio, resultou em um ganho de 8 sacas a mais por hectare, demonstrando a eficácia dessa abordagem", destaca Denez.

Inscrições Safrinha 2024/25

O processo de inscrição para o programa também foi atualizado. Agora o agricultor deve utilizar um dos híbridos elegíveis da Bayer, ter uma conta FieldView Plus ativa para processar as prescrições e ter plantado milho em pelo menos uma das últimas quatro safras (embora o registro no FieldView não seja obrigatório). Além disso, o talhão deve ter no mínimo 16 hectares e, com a remoção do limite máximo anterior de 300 hectares, não há mais restrição de tamanho para o talhão.

Outra modificação importante é a eliminação da exigência de aumento de densidade de plantas em pelo menos 5%. Anteriormente, essa exigência visava reduzir a discrepância entre a densidade utilizada pelos agricultores e a recomendação ideal da companhia. No entanto, agora o foco está na distribuição adequada da população de plantas dentro do talhão, tornando essa exigência desnecessária.

Essas mudanças permitirão que um número maior de produtores, de diferentes perfis, participe do programa e tenha a oportunidade de maximizar o potencial da cultura de milho. As inscrições para a safrinha 2024/25 estão abertas e podem ser realizadas através do link ou com o time de campo, aptos para apoiar nesse processo. "Essas atualizações refletem nossa evolução e o compromisso de adaptar nossos serviços para melhor atender às necessidades dos produtores", finaliza o executivo.

