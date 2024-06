Bayer leva inovações e espaço interativo na 29ª Hortitec

Com soluções que potencializam produção de hortifruticulturas, a Seminis também anuncia loja online para compra de sementes

SÃO PAULO, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O município de Holambra (SP) recebe entre os dias 19 e 21 de junho a 29ª edição da Hortitec, maior feira técnica de horticultura da América Latina. Com expectativa de público de 32 mil visitantes ao longo dos três dias, a organização do evento prevê a movimentação de R$450 milhões em novos negócios neste ano. A Bayer apresenta um portfólio de soluções inovadoras para o cultivo de frutas, legumes e verduras através de sua marca Seminis, especializada em soluções que oferecem alta produtividade aos agricultores, promovendo alimentos seguros, nutritivos e saborosos para o consumidor final.

Os visitantes poderão conhecer lançamentos em primeira mão, além de desfrutar do espaço "Raízes do Sabor", onde a chef Ana Barbosa, desenvolverá receitas feitas com ingredientes de produtores parceiros da Seminis, como o Tomate ComandanTY. A variedade possui tolerância à TY, uma das principais viroses do tomateiro, é aliado ao manejo de pragas e é uma alternativa eficiente para mitigar os potenciais danos causados pela mosca branca na lavoura.

O espaço dentro do estande de Seminis também apresentará receitas com o Milho AG1051, híbrido exclusivo para consumo fresco que pode ser utilizado em natura ou como ingrediente principal no preparo de receitas, como bolos ou pamonha. Com características adaptáveis para cultivo e um ótimo sistema radicular, permite excelente amplitude de época de plantio, além de alta performance e produtividade no campo.

"A Hortitec é uma grande oportunidade para demonstrar a parceiros e agricultores como a Bayer trabalha para apoiar o processo de plantio à colheita no segmento de frutas e vegetais. Apresentaremos na feira uma experiência voltada para promoção de conexões valiosas entre a semente cultivada no campo e o alimento que chega às mesas dos consumidores. Com um estande repleto de novidades, estamos ansiosos para receber os visitantes e compartilhar nossa jornada de parceria com os agricultores e a comunidade agrícola como um todo", conta Daniela Augustinho, gerente de marketing da Seminis.

Com foco no produtor, mais acesso às soluções

Na Hortitec deste ano, a Bayer apresentará inovações que atendem demandas de agricultores em proporcionar o melhor uso de recursos e insumos. Um dos exemplos é o fungicida Valpura, que através de um novo modo de ação, apresenta alta eficiência e longo período de controle contra as doenças otimizando o potencial produtivo na cultura de batata, tomate, uva e maçã. Ainda em pré-lançamento, o produto será um dos destaques do portfólio Bayer ao lado dos porta-enxertos para tomates como Multifort e Gumgang, que entregam resistência e produtividade, em equilíbrio com a tolerância às doenças de solo.

"O uso de porta-enxertos comerciais no cultivo de tomates tem se popularizado por conferir ganhos à lavoura. A enxertia – como é conhecida a técnica – é um método de propagação que utiliza tecidos de duas plantas diferentes em uma fusão, com a finalidade de explorar as características desejáveis de cada uma, a parte inferior (porta-enxerto) contribui com as raízes e é responsável pelo suporte da planta, pela absorção de água e nutrientes e pela adaptação às condições de solo e substrato", explica Daniela.

Outro anúncio importante é a loja online da Seminis."O nosso portfólio digital oferecerá aos produtores e entusiastas da horticultura acesso a uma ampla variedade de sementes de alta qualidade, facilitando a compra sem sair de casa. Teremos sementes de abobrinha, alface, brócolis, couve-flor, melancia, milho, pepino, pimentão, repolho e tomate, garantindo a melhor experiencia do cliente, explica a gerente de marketing. "Essa plataforma digital foi criada para proporcionar uma experiência de compra prática e informativa, facilitando o acesso às melhores soluções de cultivo para todos os nossos clientes."

Inovações em proteção de cultivos

Produtos já consagrados de proteção de cultivos da Bayer, como o inseticida Sivanto Prime, voltado para manejo de pragas sugadoras e por auxiliar o produtor com sua flexibilidade de aplicação no controle das principais pragas de hortifrúti, estarão presentes na feira. A solução dá cobertura para mais de 60 cultivos no país e trabalha sistemicamente, com o uso do ativo flupiradifurona que compõe o grupo químico butenolida, que age dentro do sistema nervoso do inseto.

Também estará presente Verango® Prime, utilizado para o controle efetivo e de longa duração de nematoides em diversas culturas e da pinta-preta (Alternaria grandis), em batata. A solução atende o manejo e controle efetivo de nematoides nas culturas de batata, tomate, banana, goiaba, melão, cenoura, beterraba e melancia.

Destaque, a Bayer levará o Serenade, fungicida e bactericida biológico, com múltiplos modos de ação para o controle eficiente de diversas doenças para mais de 35 espécies de frutas, legumes e verduras. Estas soluções somam-se a outros destaques do portfólio como os herbicidas Alion e Ronstar, o fungicida Infinito, e o adubo foliar Bayfolan, conforme explica Fabio Maia, Gerente de Portfolio Frutas e Vegetais da Bayer.

"A Hortitec é um ambiente propício para que produtores tenham acesso a tecnologias de ponta da Bayer. Com nossas soluções integradas, incentivamos um cultivo sustentável e eficaz no controle e de pragas, doenças, e ervas daninhas , produção de hortifrutis com qualidade e sanidade para o consumidor e conferindo melhor rentabilidade ao agricultor.", afirma Maia.

Ao longo da feira, produtores visitantes a Bayer também disponibiliza o serviço completo de atendimento em seu estande, onde técnicos especialistas estarão preparados para esclarecer dúvidas e orientar sobre as melhores soluções para cada safra, seguindo as necessidades de cada produtor e integrando a experiência online e pessoal.

Mais informações sobre o portfólio digital de produtos Seminis podem ser acessadas em: https://loja.seminis.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442256/Picture1.jpg

FONTE Bayer