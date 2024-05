Bayer leva suas novidades em portfólio integrado para Showtec e AgroBrasília

Soluções em sementes, proteção de cultivos e ferramentas digitais combinam aumento da produtividade agrícola com incentivo à agricultura regenerativa

SÃO PAULO, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Neste mês, a multinacional de insumos agrícolas Bayer marca presença em duas grandes feiras do país: o Showtec, maior evento agrícola do Mato Grosso do Sul, sediado em Maracaju (MS), que ocorre entre os dias 21 e 23 de maio; e AgroBrasília, tradicional evento agrícola do Centro-Oeste com foco em inovação, realizado de 21 e 25 deste mês no Distrito Federal (DF). Com investimento global de mais de 6,5 bilhões de euros nos últimos três anos em pesquisa e desenvolvimento, a empresa apresenta avanços em sementes, soluções agrícolas, ferramentas e soluções digitais, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável da produção no campo.

Durante ambas as feiras, serão destaque novas variedades de soja e híbridos de milho para a próxima safra com biotecnologia de última geração, que combinadas às soluções da plataforma de agricultura digital Climate FieldView e à inteligência artificial permite que produtores saibam o melhor momento, quantidade e condições para plantio e colheita. Visitantes do evento também conhecerão inovações para proteção de cultivos que podem ser aplicadas na lavoura de forma mais inteligente com o apoio de dados e recomendações personalizadas.

Para Abdalah Novaes, líder de soluções digitais da divisão agrícola da Bayer para a América Latina, a combinação de dados, informações, insights e inovações está possibilitando à Bayer construir novas soluções digitais para os agricultores que já começaram a se preparar para essa jornada de transformação digital.

"Temos projetos que foram testados e estão se preparando para entrar em uma fase de expansão. Entre eles, destacam-se o Bayer VAlora Milho, que otimiza a densidade populacional no plantio de sementes de milho por meio de recomendações personalizadas; o Barter+, empregando dados reais de produtividade para calcular o poder de compra em transações de barter, em vez de depender de médias regionais; e o Bayer Directo, programa de manejo otimizado de nematoides nas lavouras de soja, através de aplicação localizada de Verango Prime", destaca. "Simultaneamente, temos uma série de novos projetos piloto sendo testados e cocriados com agricultores para os próximos anos", afirma Abdalah.

Novos soluções e novas camadas de inteligência ajudam produtores a extrair o máximo de cada solução que será exposta pela Bayer, aumentando sua rentabilidade, otimizando o uso de insumos e colaborando para a visão de uma agricultura regenerativa, que permite produzir mais, em uma mesma área, enquanto regenera mais o meio ambiente, conta o executivo.

Nos últimos anos, o PRO Carbono, maior programa de carbono da agricultura brasileira, tem sido o principal exemplo de como a ciência e o agro colaboram para regenerar o meio ambiente de forma concreta, em um país de dimensões continentais como o Brasil. Os agricultores participantes comprovaram na prática que não é preciso escolher entre sustentabilidade ou lucratividade. Áreas participantes do programa tiveram um incremento médio de 11% de produtividade ao intensificar a adoção de práticas conservacionistas e um aumento médio de 16% no sequestro de carbono no solo.

Os participantes da iniciativa de carbono da Bayer têm acesso a benefícios e ferramentas exclusivas como o Módulo de Recomendação Guiada para auxiliar na construção de planos de manejo para sequestro de carbono no solo e redução de CO2, melhorando a saúde do solo, a produtividade e impulsionando a biodiversidade através da diversificação de plantas e microbiota do solo. Ela estará disponível na plataforma Conecta PRO Carbono, que centraliza todas as informações sobre a produção de grãos e a área produtiva com simplicidade, qualidade de dados, transparência e rastreabilidade.

"Em função do trabalho realizado ao longo dos últimos três anos com um time de 35 experts acadêmicos e pesquisadores, mais de 1.900 produtores, empresas do setor, Embrapa, e todos os dados, temos conseguido apoiar os produtores na transformação de uma agricultura cada vez mais sustentável com a intensificação de práticas regenerativas e sequestro de carbono no solo", comenta Fábio Passos, diretor do negócio de Carbono para a América Latina.

No Showtec, a Bayer terá estandes de suas marcas de semente, como os híbridos de milho da marca Agroceres, o AG 8701 PRO4, unindo proteção diferenciada e alto potencial produtivo, e o AG 9035 PRO3, superprecoce com alto potencial produtivo em todos os ambientes. A Dekalb leva o DKB 360 PRO3, com estabilidade produtiva em diferentes ambientes. Da marca Agroeste estarão presentes o AS 1991 PRO4, um híbrido de adaptabilidade e estabilidade nos diferentes ambientes de produção, e o AS 1800 PRO3, com sanidade foliar e tolerância às principais doenças. Para a cultura de soja, alguns dos destaques serão as variedades das marcas Monsoy, como a M 6620 i2x, com flexibilidade, alto teto produtivo e responsividade, e M 7601 i2x, de alta adaptabilidade e rentabilidade também para sua segunda safra i2x, além do AS 3707 i2x, com robustez e produtividade para sua safra, da Agroeste.

Soluções para cada talhão

Tanto no Showtec, quanto na AgroBrasilia, os visitantes conhecerão o espaço Intacta2 Xtend®, dedicado à plataforma de biotecnologia para soja da Bayer que já permitiu a mais de uma centena de produtores produtividades médias acima de 100 sacas por hectare. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conferir os impactos positivos alcançados com a aplicação dos fungicidas Fox® Xpro, Fox® Supra, Nativo e do recentemente lançado Attila®, que apresenta uma molécula inovadora de alta eficácia contra o mofo branco, reduzindo significativamente o potencial de infecção já na primeira safra de utilização. Também serão destaque no espaço os resultados obtidos com o nematicida Verango® Prime, os inseticidas Curbix® e Connect, e o herbicida Adengo.

