Bayer leva tecnologia e logística a agricultores familiares para fortalecer a produção de algodão no Norte de Minas

Parceria com cooperativa de Catuti viabiliza acesso à inovação para pequenos produtores aumentarem a produtividade da cultura e superarem desafios históricos na região

CATUTI, Brasil, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A integração de biotecnologia avançada, pulverização de precisão e modernização logística tem contribuído para devolver a competitividade à produção de algodão de agricultores familiares no Norte de Minas Gerais. A iniciativa é fruto de uma parceria de mais de duas décadas entre a Bayer e a Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti (Coopercat), que tem levado inovação, insumos e assistência técnica para que a região supere os desafios do clima semiárido e a pressão de pragas como o bicudo-do-algodoeiro, que dizimou grande parte das lavouras no passado.

Na safra 2025/26, o projeto abrangeu uma área de 260 hectares na região

Para apresentar os resultados dessa cooperação, a Coopercat, o Centro de Difusão de Tecnologia Algodoeira de Catuti (Ceditac), a Bayer e parceiros da cadeia promoveram um dia de campo no Sítio Custódio, em Monte Azul, MG. O evento demonstrou como a transferência de conhecimento agronômico de ponta impulsiona a transformação social e econômica da agricultura familiar. A iniciativa atende à meta global da empresa de capacitar 100 milhões de pequenos produtores em países em desenvolvimento por meio de projetos educativos, produtos e parcerias para assegurar uma trajetória mais próspera e sustentável.

Na safra 2025/26, o projeto abrangeu uma área de 260 hectares atendida pela Coopercat na região de Catuti, MG. Segundo o técnico agropecuário e gerente da cooperativa, José Tibúrcio de Carvalho Filho, a colheita tem sido positiva e deve superar a média regional. "A produtividade já obtida nas áreas colhidas é de 320 arrobas por hectare. Para as lavouras em desenvolvimento, a perspectiva é colher acima de 600 arrobas de algodão por hectare, a exemplo da área que sediou o dia de campo. Como elas estão na reta final do ciclo, ainda não podemos fixar o número exato, pois o resultado pode surpreender e superar as expectativas", pontuou.

Eficiência na colheita e segurança no manejo

Para auxiliar os produtores a aumentar a produtividade, contribuir com o manejo integrado e amenizar perdas na lavoura, na safra 2025/26, a multinacional doou 150 sacos de sementes Deltapine, variedades DP 2104 B3RF e DP 2176 B3RF, com proteção contra as principais lagartas da cultura do algodão e resistência à mancha de ramulária.

Além de fornecer as sementes adaptadas às condições das lavouras na região, a parceria atua na superação de gargalos logísticos e operacionais. Um investimento de R$ 165 mil, liberado pela Bayer, viabilizou a compra de uma colheitadeira de duas linhas para pequenas propriedades, garantindo o padrão de qualidade da fibra exigido pela indústria têxtil. Esse novo modelo logístico permite embarcar até 10 mil quilos de algodão em caroço enfardado diretamente para a usina de beneficiamento, sem custo extra de mão de obra. A estrutura é reforçada por um caminhão transmódulo, doado pela empresa em 2025, para o transporte do campo à unidade de beneficiamento, em Catuti.

A modernização inclui ainda um drone para aplicação de defensivos, doado em 2024 pela companhia. Com o treinamento dos produtores, a tecnologia reduziu em 96% o uso de calda de pulverização e auxiliou no combate ao bicudo-do-algodoeiro. "Comparado ao sistema convencional de pulverizações, em que os intervalos estão entre três e cinco dias, com o drone, o intervalo é de 15 dias e o índice de danos fica próximo a zero. Desde o início do desenvolvimento vegetativo, os produtores que visitam as lavouras não encontram bicudos adultos", explicou o gerente da Coopercat.

"O resgate da cotonicultura no Norte de Minas Gerais é um processo contínuo que exige ciência, inovação e parceria", afirmou o diretor de Negócios de Algodão da Bayer, Fernando Prudente. "Nosso compromisso com a Coopercat olha para a cadeia como um todo, do campo à pós-colheita. Ao estruturarmos a agricultura familiar com biotecnologia, manejo inteligente e logística, promovemos um desenvolvimento que fortalece o ecossistema produtivo local e garante resiliência a essas famílias frente aos desafios do dia a dia."

Atualmente, os 970 associados da Coopercat encontram no algodão um complemento estratégico à pecuária, já que a pluma abastece a indústria têxtil enquanto o caroço é revertido para a suplementação do gado dentro da própria propriedade.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há 130 anos, seu segundo maior mercado no mundo, com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

FONTE Bayer