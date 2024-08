Bayer participa do 39º Congresso Brasileiro de Nematologia e apresenta inovações

Verango® Prime, Vinemco e CropStar® são algumas das soluções que a multinacional destacará durante o evento em Foz do Iguaçu/PR

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Os nematoides representam um dos maiores desafios para os agricultores, causando prejuízos anuais superiores a R$ 35 bilhões, sendo a cultura da soja a mais afetada, com perdas de R$ 16 bilhões, segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia (SBN). Esses parasitas comprometem não apenas a sustentabilidade da agricultura, mas também a segurança alimentar, ao reduzir a eficiência produtiva das culturas comerciais, impactando na quantidade e qualidade dos produtos. Durante o 39º Congresso Brasileiro de Nematologia, que ocorre entre os dias 1 e 5 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR), a Bayer destaca seu ecossistema de soluções para auxiliar no manejo da praga.

O principal objetivo é trazer soluções eficazes para as adversidades do campo, salientando a importância do controle de nematoides. Para apoiar o manejo, no portfólio há uma gama de produtos, incluindo o nematicida Verango® Prime, o bionematicida Vinemco e o tratamento de sementes CropStar®. O evento também vai apresentar os avanços do Bayer Directo Nematoides, em linha com a agricultura regenerativa, o programa proporciona otimização do manejo nas lavouras de soja, por meio da aplicação localizada do nematicida Verango® Prime apoiado por ferramentas digitais.

"Com amplo espectro de controle contra as principais espécies de nematoides, o Verango® Prime é indicado para uso na soja, café, batata, cana-de-açúcar, milho, algodão e diversas culturas de hortifrúti. A solução se destaca por ser compatível com produtos biológicos e apresentar menor risco para o meio ambiente e os operadores", ressalta o gerente de cultivo soja e milho na Bayer, Erick Cancian.

Sua formulação contém o ingrediente ativo Fluopiram, uma molécula inédita no Brasil que oferece controle efetivo e de longa duração com baixa dosagem por hectare. É o único defensivo contra nematoides aprovado para aplicação em barra, enquanto outras soluções disponíveis no mercado só podem ser aplicadas no sulco ou via sementes, fator que limita a operação e aumenta os custos.

A companhia também oferece o Vinemco, bionematicida à base de Bacillus Amyloliquefaciens, registrado para controlar nematoides reniformes, das galhas e das lesões. "Ele é um nematicida biológico que utiliza microrganismos benéficos para combater os nematoides. O uso de produtos como esse confere mais sustentável na agricultura, reduzindo o impacto ambiental", destaca o executivo da Bayer.

Outra opção disponível é o inseticida CropStar® para a proteção de sementes. A solução controla pragas mastigadoras e sugadoras e protege o sistema radicular contra o ataque dos nematoides, especialmente na fase inicial da soja e nos primeiros dias após a emergência na lavoura. Além disso, é seletivo aos inimigos naturais, sendo adequado para o manejo integrado de pragas (MIP). "Nossa proposta é apresentar aos produtores inovações que aumentem a produtividade e promovam a regeneração ambiental. Temos um compromisso com ambos, refletindo nos produtos que disponibilizamos aos nossos clientes."

Além de utilizar essas soluções para controlar e reduzir os danos causados pelos nematoides, é essencial a adoção do Manejo Integrado de Pragas (MIP). O cuidado adequado com o solo pode ajudar a minimizar a infestação desses parasitas.

Prescrições Customizadas para o Manejo de Nematoides

O programa Bayer Directo Nematoide gera prescrições customizadas de Verango® Prime para zonas de risco de danos por nematoides, otimizando o manejo com nematicidas. Atualmente, a aplicação normalmente é feita na área inteira, o que nem sempre pode ser a abordagem mais eficiente. Implementar a aplicação por zonas pode oferecer um manejo mais otimizado dos nematoides. As prescrições são baseadas em dados georreferenciados dos talhões mapeados pelo Climate FieldView™, plataforma de agricultura digital da Bayer, além de dados agronômicos e ambientais.

"Estamos no nosso terceiro ano de validação em campo, com mais dados agronômicos e ambientais, adotando um modelo mais inteligente e assertivo. Continuamos fortes na nossa missão de oferecer um manejo de nematoides mais otimizado, sustentável e eficiente", afirma Bernardo Coelho, líder de novos negócios em agricultura digital da Bayer para defensivos.

"Na safra 23/24, mais de 140 agricultores aplicaram Verango® Prime de forma localizada, seguindo as zonas indicadas", diz Coelho. "Para a safra 24/25, nossa expectativa é expandir o programa e continuar garantindo eficiência, economia e sustentabilidade aos produtores brasileiros", conclui.

