Bayer prevê lançamento de herbicida inédito no Brasil para 2028

Icafolin-metil é o primeiro princípio ativo desenvolvido para controle pós-emergente de plantas daninhas em mais de três décadas

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bayer prevê lançamento para meados de 2028 do Icafolin-metil, um herbicida inédito que se destaca como o primeiro novo mecanismo de ação para o controle pós-emergente de plantas daninhas em mais de 30 anos. O Brasil será o primeiro mercado a receber essa tecnologia, desenvolvida para culturas anuais e perenes.

Desenvolvido para uso inicial em cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas de caroço e de pomar, nozes, uvas e cítricos, o herbicida oferece uma nova estratégia para combater plantas daninhas resistentes ao glifosato e a outros herbicidas convencionais, controlando um amplo espectro de plantas daninhas, inclusive aquelas de difícil controle e com múltipla resistência.

Recentemente, após uma revisão científica criteriosa, o Icafolin foi reclassificado para o novo Grupo HRAC 23. O HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) é a organização que classifica defensivos pelo seu mecanismo de ação. Após 30 anos, este é o primeiro herbicida pós-emergente a ser lançado com um novo mecanismo de ação, que inibe a organização de microtúbulos para impedir o crescimento das plantas daninhas.

Em resumo, sua atuação consiste em deixar as plantas daninhas "paralisadas" nos campos, eliminando imediatamente a competição com as culturas. Entretanto, os restos destas invasoras permanecem no campo formando uma palhada de cobertura que ajuda a prevenir a erosão e a reter a umidade no solo.

Por sua eficácia na pós-emergência e poder residual, o produto pode ser uma ferramenta poderosa para os agricultores que enfrentam a resistência das plantas daninhas. Além disso, é um forte aliado na prática de agricultura regenerativa, uma vez que protege o solo, favorece o plantio direto, contribui para o sequestro de carbono e promove sistemas de cultivo mais sustentáveis.

Esse é o primeiro produto da Bayer desenvolvido com CropKey, a abordagem inovadora de Pesquisa e Desenvolvimento da Bayer que acelera a criação de novas moléculas, considerando múltiplas dimensões, que incluem critérios de eficácia, segurança e sustentabilidade, trazendo soluções que impulsionam a produtividade do agricultor.

Sobre a Bayer

Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos — seu segundo maior mercado no mundo — com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site .

FONTE Bayer