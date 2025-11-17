Bayer promove agenda na COP30 com foco em agricultura regenerativa e desenvolvimento social

A multinacional restaurou, em Belém, um casarão histórico que tem sediado um hub de inovação durante a Conferência, além de firmar acordo com Honduras e Suriname para proteger florestas tropicais e apresentar inovações agrícolas no combate às mudanças climáticas

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na COP30, em Belém (PA), a Bayer reforça seu compromisso no enfrentamento às mudanças climáticas ao criar uma rede de diálogo e colaboração entre políticos, empresas, organizações e sociedade civil. A companhia revitalizou um casarão histórico, no centro da cidade, onde são oferecidos cursos diversos, consultoria jurídica e assistência psicológica a alunos da rede pública e famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto é realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais (Embrasesc) e o Centro Cultural e Esportivo do Pará (CCESP), que são responsáveis pela gestão do local.

A Bayer revitalizou imóvel histórico em Belém. Após a COP30, espaço acolherá ações sociais e culturais para a comunidade. Empresa fornecerá apoio financeiro para a manutenção do local durante um ano

Além de reformar o espaço, a empresa fornecerá, por um ano, apoio financeiro à Embrasesc para ações educativas e de engajamento comunitário no local. Durante a COP30, o imóvel tem sediado a "Casa Bayer" e abrigado eventos organizados por entidades como as Câmaras de Comércio do Brasil e dos Estados Unidos, a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para discutir soluções voltadas ao combate das mudanças climáticas.

"A Bayer tem uma longa e profunda ligação com o povo brasileiro, nossos clientes e colaboradores", disse o CEO da Bayer, Bill Anderson. "Com a COP30 sediada em um dos nossos mercados mais importantes, queríamos encontrar uma forma diferente e mais duradoura de engajamento que demonstrasse nosso grande interesse na prosperidade do país e do mundo. Por isso, criamos a Casa Bayer, um centro para o nosso relacionamento com stakeholders e parceiros em Belém."

Ainda em relação à educação, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a multinacional selecionou bolsistas do curso de Agronomia, entre graduandos e pós-graduandos, para uma imersão nas iniciativas do PRO Carbono, plataforma de soluções regenerativas da Bayer para escalar a agricultura regenerativa na América Latina. O estágio tem como objetivo prepará-los para apresentar o PRO Carbono na AgriZone e fortalecer sua formação nas discussões sobre agricultura regenerativa, clima e carbono.

Deutsche Bank e Bayer assinam acordo com Honduras e Suriname para proteger florestas tropicais

Como parte da Cúpula de Líderes da COP30, Deutsche Bank, Siemens, Bayer, Coalizão para Nações da Floresta Tropical (CfRN, na sigla em inglês) e governos de Honduras e Suriname assinaram uma Carta de Intenções para uma nova modalidade de crédito de carbono baseada em florestas tropicais. A Symrise AG também aderiu à iniciativa. O desenvolvimento planejado de um novo crédito de carbono soberano, conforme Artigo 6.2 do Acordo de Paris, facilitará, pela primeira vez, a compra direta de certificados pelo setor privado de países latino-americanos com florestas tropicais para apoiar a conservação das florestas. A proposta será um passo significativo para canalizar financiamento privado e proteger a floresta amazônica.

O CEO da Bayer e a presidente de Honduras, Xiomara Castro, além de ministros federais dos países assinaram o acordo. A cerimônia contou com a presença do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago. A iniciativa está alinhada ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), lançado recentemente pelo governo brasileiro.

COP30 destaca a inovação agrícola inteligente para o clima

Por ser realizada no Brasil, um grande polo agrícola, a COP30 abriga a AgriZone (Casa da Agricultura Sustentável), espaço liderado pela Embrapa e dedicado a debates, exposições e atividades técnicas relacionadas à agricultura sustentável, segurança alimentar e descarbonização da produção.

"Nos últimos 30 anos, o Brasil passou de importador líquido de produtos agrícolas a um dos maiores exportadores agrícolas, aumentando a produtividade", afirmou o presidente global da Divisão Agrícola da Bayer, Rodrigo Santos. "Isso foi possível graças à ciência e à inovação que apoiam o trabalho incrível realizado pelos agricultores, e estou muito entusiasmado com o fato de a COP30 destacar a importância da agricultura resiliente para o benefício dos agricultores, da sociedade e do nosso planeta."

Além disso, na COP30, a Bayer participa de eventos e debates sobre tecnologia agrícola voltada à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas. Entre essas inovações, estão o recém-lançado Sistema Inteligente de Milho Preceon™, com maior resistência a tempestades para proteger a produtividade, e o Arroz de Semeadura Direta da Bayer que, em comparação com o arroz transplantado, tem o potencial de reduzir o consumo de água em até 40% e as emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 45%.

Em relação à agricultura regenerativa, a empresa impulsiona seus programas de agricultura de carbono no mundo, especificamente na América Latina, por meio da plataforma PRO Carbono para criar um conjunto de soluções para a área e beneficiar tanto o meio ambiente quanto as futuras gerações. Com cerca de três mil produtores no Brasil e na Argentina, tornou-se o maior programa de carbono da região. Juntos, eles cultivam 2,7 milhões de hectares de soja, milho e algodão. Durante a COP30, o programa atingirá a marca de 3 milhões de hectares.

Com o PRO Carbono, a Bayer oferece aos agricultores e empresas da América Latina as ferramentas adequadas, desenvolvidas em parceria com a Embrapa, para a adoção de práticas regenerativas que aumentam a eficiência das terras agrícolas e reduzem, capturam e armazenam emissões de carbono. Segundo dados recentes, agricultores que aderiram ao programa obtiveram na soja uma pegada de carbono 50% menor quando comparada à média nacional. Essa redução pode ser superior a 70% com melhorias no manejo, adoção de práticas regenerativas e otimização das operações por meio de ferramentas e insights da companhia. Já para o milho, a pegada de carbono foi 55% menor em comparação com a média nacional, e pode passar dos 60% com melhorias no manejo.

Bayer apoia o compromisso da COP30 de quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis

Um dos focos da COP30 é a descarbonização do setor de transportes, especialmente da aviação. Como as oportunidades para eletrificação são limitadas, os Combustíveis Sustentáveis para Aviação (SAF) são essenciais para o alcance das metas climáticas. Pouco antes da Conferência, o Brasil lançou o "Compromisso de Belém pelos Combustíveis Sustentáveis", intitulado "Belém 4x", com meta global de quadruplicar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis até 2035. Além do governo brasileiro, 19 países apoiam a iniciativa.

A agricultura pode desempenhar um papel fundamental na expansão do fornecimento de combustíveis sustentáveis por meio de matérias-primas agrícolas, tanto emergentes quanto tradicionais. A Bayer tem um longo histórico de compromisso com o melhoramento genético inovador de plantas no campo dos biocombustíveis de baixo carbono. Com as variedades CoverCress e Camelina, investe na expansão de matérias-primas para biocombustíveis de baixo carbono e cria oportunidades de renda para agricultores. Desde o ano passado, participa do Conselho da Indústria Biofuture, que reúne governos, indústria e stakeholders para promover o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis.

Em apoio aos combustíveis sustentáveis, a companhia anunciou a adesão à Sustainable Aviation Buyers Alliance (SABA), em português, Aliança de Compradores de Aviação Sustentável. O objetivo da iniciativa sem fins lucrativos, que inclui quase 40 empresas, é acelerar a redução das emissões de CO₂ no transporte aéreo global, por meio da compra de combustíveis sustentáveis, fomento de oportunidades de investimento e promoção de novas tecnologias.

A Bayer também aderiu à nova coalizão global Carbon Measures (em português, Medidas de Carbono), que reúne 19 multinacionais de diferentes setores e regiões. O objetivo é estabelecer uma estrutura mais precisa de contabilização de carbono.

Plano de Transição e Transformação Climática

Na COP30, a Bayer reafirma seu Plano de Transição e Transformação Climática, com o compromisso de reduzir suas próprias emissões em 42% até 2030 e em 90%, incluindo sua cadeia de valor, até 2050. Até o fim de 2029, toda a eletricidade da Bayer virá de fontes renováveis.

