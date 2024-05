BBM Logística melhora Ebitda e avança em carga fracionada e comércio eletrônico no primeiro trimestre

Ebitda foi de R$ 28,4 milhões no trimestre, 7,2% superior ao 1T23; Esforços se voltaram a melhorias de processos, otimização da estrutura organizacional e aumento da produtividade operacional

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, Brasil, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A BBM Logística (BBML3) continua avançando na melhoria contínua da eficiência operacional e no aumento da rentabilidade do negócio.

A companhia, que é uma das maiores operadoras logísticas rodoviárias do Brasil, encerrou o primeiro trimestre de 2024 (1T24), com um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) de R$ 28,4 milhões, 7,2 % superior ao mesmo trimestre do ano passado.

Os destaques nos primeiros três meses deste ano foram os segmentos de carga fracionada e e-commerce, que tiveram alta de 14,2%, comparado com o 1T23. De acordo com a operadora logística esses dois setores indicam uma perspectiva positiva para os próximos trimestres.

A receita líquida consolidada atingiu R$ 352 milhões no 1T24, 11,3% menor que a de 1T23. Segundo a empresa, isso ocorreu devido à redução da operação de dedicados no segmento florestal e o "churn" forçado de clientes em carga fracionada.

Ao longo do 1T24, a BBM conquistou 446 novos clientes, totalizando um faturamento na ordem de R$ 8 milhões. A margem bruta foi de 5,1%, número que está em linha com a estratégia da companhia para continuidade da melhoria operacional. A empresa teve uma evolução de 45% na margem do 1T24, comparada ao 4T23 e muito similar à margem bruta do 1T23, que apresentou uma receita líquida superior.

"O aumento do Ebitda é fruto das ações comerciais, "cross-selling" e, principalmente, dos esforços na continuidade da melhoria operacional e da rentabilidade", aponta Antonio Wrobleski, presidente da BBM Logística.

A geração operacional de caixa da BBM ficou em R$ 49,7 milhões, 137% superior ao 1T23, em função dos projetos de melhoria de processos, otimização da estrutura organizacional e aumento de produtividade.

O presidente da BBM afirma que apesar de todas as dificuldades enfrentadas nos últimos trimestres, está confiante para dar continuidade à estratégia de crescimento sustentável da receita operacional líquida, da melhoria das margens, do ganho de eficiência e do reforço da nossa estrutura de capital.

Para os próximos trimestres a BBM mira continuar negociando o alongamento de prazos de pagamentos e melhores condições comerciais com seus fornecedores; intensificar a atuação para melhorar a base de clientes de forma a permitir a redução do prazo de recebimento e aumento do preço médio dos fretes; acelerar o projeto da plataforma digital; e garantir que todas as operações de carga fracionada estejam rodando na plataforma digital até o término do primeiro semestre de 2024.

Melhorias em andamento

Durante o primeiro trimestre, a BBM otimizou a estrutura organizacional da operação de dedicados no Florestal, reduzindo o tamanho da sua operação nesse segmento. A implantação da Torre de Controle continua em evolução e foram implantados controles mais rígidos sobre os custos com pneus, combustível e manutenção dos equipamentos.

Os treinamentos das equipes através dos programas de "kaizens" seguiram, além da implantação de um roteirizador próprio, que trará uma redução da quantidade de quilômetros rodados, com o mesmo volume, e do projeto de reorganização da malha logística e baricentro, que tem o objetivo de reduzir em até 25% os custos com armazéns logísticos e melhorar a eficiência e competitividade da rede logística.

Com relação às práticas ESG, a Companhia reafirma seu compromisso com os programas de redução de emissões de gás carbônico e práticas de diversidade e/ou inclusão e segue avançando o programa de formação de mulheres motoristas, os projetos de energia elétrica "limpa" para armazéns, dentre outros programas.

