BGS 2024: LG expõe as TVs OLED e QNED na Gamecity

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Pelo terceiro ano consecutivo, a LG marca presença da Brasil Game Show (BGS), maior feira de games da América Latina. Em parceria com a Logitech G, a marca disponibilizará modelos de TVs de última geração na Game TV Zone, espaço dedicado a disputas de console em jogos 1x1. Os visitantes poderão experimentar a qualidade de imagem superior das Smart TVs LG OLED evo AI C4 4K, em 48 polegadas, e LG QNED AI 4K, de 50 polegadas.

Smart TVs LG OLED evo AI C4 4K e LG QNED AI 4K na Game TV Zone da LG e Logitech G, na BGS 2024. Crédito: Divulgação LG

As Gaming TVs OLED evo AI C4 são equipadas com recursos de ponta para jogos, incluindo um novo processador com foco em IA, tempo de resposta de 0.1ms, frequência de até 144hz, tecnologias FreeSync Premium e a única no mercado que possui G-Sync, além de Cloud Gaming. A tecnologia LG OLED evo traz o que há de melhor em qualidade de imagem graças aos pixels que se autoiluminam e que entregam cores ricas, um preto perfeito e contraste infinito. Esses atributos combinados garantem imagens incrivelmente fluidas, uma experiência de jogo suave e responsiva e acesso a uma vasta biblioteca de jogos na nuvem.

Entregando o que tem de melhor em áudio, oferecendo uma experiência imersiva para os gamers, as Gaming TVs OLED evo AI C4 possuem processador α9 (Alpha 9) Ger7 AI 4K, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, recurso exclusivo das TVs LG que ajusta automaticamente as configurações da TV para reproduzir conteúdos calibrados de acordo com a visão original do diretor. Para mais informações, acesse www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/oled-evo/oled48c4psa/.

Neste ano, a marca se unirá à Logitech G, empresa suíça líder em periféricos para PC e console, na Game City, um ambiente que simula uma cidade altamente tecnológica, pensada especialmente para os apaixonados por jogos. No estande, as marcas apresentarão suas linhas de produtos gamers em uma experiência totalmente imersiva, permitindo que os jogadores testem os equipamentos e adquiram uniformes personalizados dos times patrocinados pela LG e pela Logitech G na Fan Shop.

"Estamos na BGS pelo terceiro ano consecutivo e nossa participação é sempre uma oportunidade para aproximar ainda mais a LG do público gamer. Nossa parceria com a Logitech G este ano reforça o compromisso de proporcionar uma experiência completa e inovadora aos jogadores, com o que há de mais avançado em tecnologia de TVs e periféricos", afirma Igor Krauniski, gerente-sênior de produtos de TV da LG do Brasil.

Sofisticação em imagem e som com a LG QNED AI 4K

Compondo a Game TV Zone, está presente a LG QNED AI 4K, modelo QNED85T, de 50 polegadas com 120Hz. Com uma solução sofisticada em qualidade de imagem, áudio e design, o modelo é ideal para quem procura tecnologias avançadas em uma tela grande, com um painel que oferece cores vibrantes e imersivas em tamanhos de até 86''.

O produto proporciona uma gameplay com experiência avançada, transformando as conquistas dos jogadores em grandes vitórias. O jogo roda em alta velocidade com FreeSync e VRR, enquanto as configurações simplificadas permitem que o foco esteja totalmente na vitória. Assim como nas OLEDs, o Otimizador de Jogos* e o Painel de Jogos podem ser usados sem pausar.

O Otimizador de Jogos oferece cinco opções de configurações rápidas que atendem aos principais gêneros, como FPS, RPG e RTS, além de permitir que o jogador personalize suas próprias configurações para uma experiência ainda mais imersiva.

Além disso, a LG QNED AI 4K é uma excelente escolha para gamers, pois combina recursos avançados com cores incrivelmente ricas, graças às tecnologias de reprodução de cor Quantum Dot e NanoCell. A TV vem equipada com o novo processador α8 AI 4K, ainda mais inteligente que sua versão anterior, otimizando imagem e áudio por meio de algoritmos avançados.

Conta também com um design mais fino do que nunca e o webOS 24, que oferece funções como interface e perfis personalizáveis, Assistente de Imagem Personalizada, Concierge AI e Quick Cards, proporcionando uma experiência cada vez mais personalizada.

Falando em jogos na nuvem, a LG apresenta o Game Center, um quick card que reúne todo o conteúdo relacionado a games. Com apenas um clique, o usuário tem acesso a mais de 3.500 títulos na nuvem, disponíveis em plataformas como GeForce Now, Boosteroid e Blacknut.

Além dos recursos surpreendentes de imagem, a LG QNED85 AI está disponível em tamanhos que variam de 50" a 86", sendo uma solução completa para ambientes espaçosos. Mais informações sobre o produto podem ser encontradas no link: https://www.lg.com/br/tvs-e-soundbars/qned/75qned85tsa/.

*O Otimizador de Jogos é ativado somente quando o "Otimizador de Jogos" e o "Painel de Jogos" estão ativados.

**As parcerias disponíveis podem variar de acordo com o país.

Desconto LG na BGS 2024

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, da usabilidade e da inovação dos monitores, TVs e equipamentos de áudio que a LG está exibindo na BGS, a empresa está oferecendo cupons de desconto especial: BGS10 ou BGS20, válidos na loja online de 7 a 13 de outubro de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/bgs-2024, fazer o registro, escolher o produto desejado e inserir os cupons BGS10 ou BGS20. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

SERVIÇO:

Brasil Game Show – BGS 2024

Data: 09 a 13 de outubro de 2024

Horário: 13h às 21h

Estande: PO11

Local do evento: Expo Center Norte – Brasil Game Show 2024

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Para mais informações sobre a BGS e ingressos, acesse: https://www.brasilgameshow.com.br.

