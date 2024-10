BGS 2024: LG revoluciona a jogabilidade com novos monitores UltraGear

Marca apresentará novos modelos da linha UltraGear com painel OLED, com destaque para o Dual Mode de 32 polegadas, capaz de rodar jogos em até 480Hz em FullHD e até 240 Hz em 4K.

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A LG apresentará novos modelos de sua linha UltraGear com painel OLED durante a Brasil Game Show – BGS 2024 para revolucionar a experiência gamer. Dentre os lançamentos a serem apresentados na maior feira de games da América Latina entre os dias 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, o maior destaque é o modelo Dual Mode 32GS95UV de 32 polegadas. Com ele, os gamers poderão escolher entre maior velocidade na transição de quadros atingindo até impressionantes 480Hz em resolução FullHD ou melhor qualidade de imagens com até 240 Hz em resolução 4K.

Monitor UltraGear OLED Dual Mode 32GS95UV na BGS 2024 é capaz de atingir até 480Hz. Crédito: Divulgação LG

O LG UltraGear OLED Dual Mode também apresenta a possibilidade ao consumidor de ajustar a tela para os formatos de campeonato de 27 e 24 polegadas, além de apresentar 0.03 ms de tempo de resposta e contar com o HDR TrueBlack 400 e ser compatível tanto com a tecnologia NVIDIA GSYNC como AMD FreeSync Premium Pro para garantir o máximo de fluidez durante a gameplay, sendo o primeiro modelo do gênero dual mode OLED para o mercado brasileiro.

"A qualidade da linha LG UltraGear e do nosso painel OLED são amplamente reconhecidos pelos gamers de todo o mundo! Estamos muito animados em apresentarmos nossos lançamentos durante a BGS, especialmente em podermos anunciar o lançamento do Dual Mode, que é extramente inovador e feito para colocar os gamers ainda mais no centro do jogo, uma vez que poderão escolher se querem jogar atingindo até 480Hz em FullHD ou até 240Hz em 4K", afirma Leonardo Almeida, gerente-sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

Além do Dual Mode, a LG também pretende apresentar em primeira mão, o modelo UltraGear OLED Curvo de 39 polegadas 39GS95QE-W. O lançamento foi premiado neste ano pelo seu design e inovação pela Reddot e pela CES apresentando curvatura de 800R e formato ultrawide para garantir 30% a mais de visualização de tela para maximizar a experiência imersiva, além de apresentar resolução QuadHD, com 240Hz de frequência com 0.03ms de tempo de resposta, também sendo compatível tanto com a tecnologia NVIDIA GSYNC como AMD FreeSync Premium Pro.

Experiência de imersão completa com o UltraGear OLED Curvo de 45 polegadas e OLED Flat de 27 polegadas

É também destaque na linha UltraGear o recém-lançado UltraGear OLED Curvo de 45 polegadas, com produção nacional. Com curvatura de 800R, proporciona uma experiência envolvente que coloca o usuário no centro da ação. E possui a proporção UltraWide 21:9, um campo de visão ampliado, 30% maior que o formato convencional de 16:9, ideal para shooters em primeira pessoa, simuladores de corrida e estratégia, jogos onde cada detalhe é essencial.

Também produzido na fábrica da LG em Manaus, a empresa vai exibir o seu modelo UltraGear OLED de 27 polegadas para os gamers que adotam o padrão de telas flat, o mesmo padrão de tamanho dos principais campeonatos, com tempo de resposta ultrarrápido de 0,03 milissegundos (ms) e taxa de atualização de 240 Hz, também com a tecnologia adaptativa para as plataformas NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.

O monitor também possui a tecnologia Micro Lens Array+, que eleva o brilho da tela em até 37,5% em comparação aos modelos tradicionais, destacando cores vibrantes e proporcionando uma qualidade de imagem excepcional, mesmo em ambientes com muita luz ou completamente escuros — cores essas que são reproduzidas em telas OLED com precisão, profundidade e contraste incomparáveis, com o DisplayHDR True Black 400, aliado à cobertura de 98,5% do espaço de cores DCI-P3.

Com os lançamentos recém-realizados e mais os previstos para o início de 2025, a empresa vai expandir sua linha de monitores premium UltraGear OLED passando a oferecer ao público, modelos desde 27 polegadas até 45 polegadas.

"A linha de monitores LG UltraGear OLED certamente oferece a mais alta tecnologia, desenvolvida para oferecer vantagem significativa nos jogos, permitindo que os gamers alcancem desempenho superior, especialmente no cenário competitivo", acrescenta Leonardo Almeida.

A linha UltraGear estabelece um novo padrão para todos os tipos de gamers.

A LG também vai apresentar ao público os recentes lançamentos da linha UltraGear 24GS60F e 27GS60F, elevando o padrão de frequência de 144Hz para 180Hz e tempo real de resposta de 1ms no padrão GtG. Neste segmento, a LG oferece versões que se adequam às necessidades dos jogadores e ao bolso de cada jogador, com versões a partir de R$ 1.099,00.

"Elevamos o padrão inicial dos monitores UltraGear de 144Hz para 180Hz porque sabemos que cada frame importa para os gamers terem melhores experiências e atingirem melhor performance e maior competitividade", aponta Almeida.

Os lançamentos da linha UltraGear OLED e UltraGear da LG poderão ser vistos e experimentados no estande da marca, que se une à Logitech G, empresa suíça líder em periféricos para PC e console, em uma parceria inédita. O resultado desta parceria é o desenvolvimento da Game City, criada especialmente para o evento e que simula uma cidade altamente tecnológica, pensada especialmente para os apaixonados por jogos. Lá, será possível testar os monitores na prática a partir de experiências imersivas de ambas as marcas, como a área Game & Play em formato de Lan House multiplayer, assim como diversos simuladores de corrida onde será possível conhecer o monitor UltraGear OLED de 45 polegadas com a curvatura de 800R, dentre outras atrações.

"Os gamers costumam aguardar a BGS com grande expectativa. Por isso, criamos a Game City em parceria com a Logitech G para proporcionarmos uma grande experiência a todos que visitarem os nossos espaços durante o evento, com ativações especiais para animar e engajar toda a comunidade gamer", destaca Leonardo Almeida.

Não perca a chance de testar e adquirir os monitores mais avançados do mercado diretamente na BGS 2024 ou em nossa loja online. Acesse: https://www.lg.com/br/monitores/monitores-ultragear/ para conferir a linha completa.

Desconto LG na BGS 2024

Para que todos possam desfrutar da tecnologia, da usabilidade e da inovação dos monitores, TVs e equipamentos de áudio que a LG está exibindo na BGS, a empresa está oferecendo cupons de desconto especial: BGS10 ou BGS20, válidos na loja online de 7 a 13 de outubro de 2024.

Para garantir seu desconto, é simples: basta acessar o site oficial www.lg.com/br/promocoes/bgs-2024, fazer o registro, escolher o produto desejado e inserir os cupons BGS10 ou BGS20. Pagando com PIX, o cliente recebe mais 5% de desconto.

Não perca essa oportunidade! Consulte o regulamento completo no site da LG e aproveite.

SERVIÇO:

Brasil Game Show – BGS 2024

Data: 09 a 13 de outubro de 2024

Horário: 13h às 21h

Estande: PO11

Local do evento: Expo Center Norte – Brasil Game Show 2024

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Para mais informações sobre a BGS e ingressos, acesse: https://www.brasilgameshow.com.br.

Especificações técnicas:

Monitor Gamer LG UltraGear Dual Mode – 32GS95UV-B

Link: Monitor Gamer LG UltraGear OLED 32", 4K, até 480Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync Premium Pro, HDR400 Trueblack - 32GS95UV | LG BR

EXIBIÇÃO

Tamanho [polegadas]: 32"

Proporção: 16:9

Tipo de painel: OLED Flat

Tempo de resposta: 0.03ms (GtG)

Resolução: UHD (3840 x 2160)

Profundidade de cor (número de cores): 1.07B

Ângulo de visão (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D)

Brilho (típ.) [cd/m²]: 275cd/m² padrão e brilho máximo de 1300nits (@HDR 10% APL) (típ.)

Relação de contraste (Tipo): 1500000:1 (típ.)

Gama de cores (Typ.): DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 240Hz

Tratamento de Superfície: Antirreflexo

CONECTIVIDADE

HDMI: Sim (2ea)

DisplayPort: Sim (1ea)

Versão DP: 1.4

CARACTERÍSTICAS

AMD FreeSync™: Sim

Cor calibrada na fábrica: Sim

NVIDIA G-Sync™: Sim

Calibração HW: Sim (pronta)

Contador de FPS: Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento: Sim

Interruptor de entrada automática: Sim

Efeito HDR: Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição: Inclinação (-8+15°) | Altura (110mm) | Giro Lateral Swivel (-30+30°) | Pivot sentido horário

Montável na parede [mm]: 100 x 100 mm

Design sem bordas: Sim

Suporte 1Click: Sim

SOM

DTS HP: X: Sim

PODER

Consumo de energia (típ.): 57.5W

Consumo de energia (DC Off): 20V 13.5A

Entrada CA: Bivolt 100~240V (50/60Hz)

Tipo: Adaptador externo

ACESSÓRIO

HDMI: Sim

Outros: (Acessórios): DisplayPort

Adaptador: Sim

Cabo de alimentação: Sim

Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – 39GS95QE-W

Link: Monitor Gamer LG UltraGear OLED Curvo – Tela OLED 39", QHD, HDR400 Trueblack, 240Hz, 0,03ms (GtG), NVIDIA G-SYNC | LG BR

Tamanho [polegadas]: 39"

Proporção: 21:9

Tipo de painel: OLED Curvo

Tempo de resposta: 0.03ms (GtG)

Resolução: WQHD (3440 x 1440) (21:9)

Profundidade de cor (número de cores): 1.07B

Ângulo de visão (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D)

Brilho (típ.) [cd/m²]: 275cd/m² padrão e brilho máximo de 1300nits (@HDR 10% APL) (típ.)

Relação de contraste (Tipo): 1500000:1 (típ.)

Gama de cores (Typ.): DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Curvatura: 800R

Taxa de atualização (máx.) [Hz]: 240Hz

Tratamento de Superfície: Antirreflexo

CONECTIVIDADE

HDMI: Sim (2ea)

DisplayPort: Sim (1ea)

Versão DP: 1.4

CARACTERÍSTICAS

AMD FreeSync™: Sim

Cor calibrada na fábrica: Sim

PIP: Sim

PBP: Sim (2)

NVIDIA G-Sync™: Sim

Calibração HW: Sim (pronta)

Contador de FPS: Sim

Tecnologia de redução de desfoque de movimento: Sim

Interruptor de entrada automática: Sim

Efeito HDR: Sim

MECÂNICA

Exibir ajustes de posição: Inclinação (-10°+15°) | Altura (120mm) | Giro Lateral Swivel (-10+10°)

Montável na parede [mm]: 100 x 100 mm

Design sem bordas: Sim

Suporte 1Click: Sim

SOM

DTS HP: X: Sim

PODER

Consumo de energia (típ.): 57.5W

Consumo de energia (DC Off): 20V 13.5A

Entrada CA: Bivolt 100~240V (50/60Hz)

Tipo: Adaptador externo

ACESSÓRIO

HDMI: Sim

Outros: (Acessórios): DisplayPort

Adaptador: Sim

Cabo de alimentação: Sim

