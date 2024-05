Binance Labs apoia a missão da Movement Labs de trazer o "Move Everywhere" com investimento

Investimento não divulgado da Binance Labs segue a rodada de financiamento Série A de US$ 38 milhões da Movement

SAN FRANCISCO, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Movement Labs, uma equipe de desenvolvimento de blockchain com sede em San Francisco, anunciou hoje um investimento da Binance Labs. Esses investimentos seguem de perto a bem-sucedida rodada de financiamento Série A de US$ 38 milhões da Movement Labs, à medida que a empresa continua ganhando momentum em sua missão de trazer o "Move Everywhere".

Fundada em 2022, a Movement está construindo um ecossistema de blockchains baseado no Move Modular, começando com M2, a primeira máquina virtual Move L2 para Ethereum. A Movement usará os fundos para expandir seu conjunto de ferramentas, estruturas e protocolos de código aberto para facilitar a adoção da linguagem de programação do Move em ecossistemas blockchain mais amplos. Com a Movement, os desenvolvedores podem lançar rollups seguros, de alto desempenho e de alto rendimento da MV Move com a mesma facilidade com que fazem contratos inteligentes.

Como parte da sua estratégia de expansão global, a Movement Labs está colocando uma forte ênfase na região Ásia-Pacífico (APAC), reconhecendo o imenso potencial e talento dentro da comunidade de desenvolvimento Move. A empresa está empenhada em defender e apoiar os desenvolvedores asiáticos do Move, fornecendo-lhes os recursos, a educação e as oportunidades necessárias para mostrar o seu trabalho excepcional e contribuir para o crescimento do ecossistema Move.

"Estamos entusiasmados em receber a Binance Labs como investidora", afirmou Rushi Manche, cofundador da Movement Labs. "Seu apoio e experiência serão inestimáveis à medida que continuamos executando nossa estratégia 'Move Everywhere', começando com foco no vibrante e inovador mercado APAC. Ao capacitar e colaborar com os talentosos desenvolvedores do Move na região, pretendemos acelerar a adoção do Move e desbloquear novas possibilidades para todo o ecossistema".

Para obter mais informações sobre a Movement Labs e um guia para participar de seu devnet, acesse: movementlabs.xyz e siga no X @movementlabsxyz e no Discord. Conecte-se conosco em movementlabs.xyz para discutir oportunidades de negócios globais.

Sobre a Movement Labs:

Os cofundadores Rushi Manche e Cooper Scanlon, os primeiros criadores do ecossistema Move, fundaram a Movement Labs em 2022 como a primeira rede de blockchain integrada, alimentando a camada 2 mais rápida e segura do Ethereum. Criada para combinar segurança de contrato inteligente e paralelização com liquidez EVM e bases de usuários, a Movement está trazendo o MoveVM ao Ethereum por meio de seu carro-chefe L2 e rollups conectados com o Move Stack.

Sobre a Binance Labs

Como braço de capital de risco e aceleradora da Binance, a Binance Labs já cresceu e vale mais de US$ 10 bilhões. Seu portfólio abrange 250 projetos em mais de 25 países em seis continentes e tem uma taxa de retorno sobre o investimento superior a 14X. Cinquenta das empresas do portfólio da Binance Labs são projetos que passaram por nossos programas de incubação. Para obter mais informações, siga o Binance Labs no X.

FONTE Movement Labs