Binance Labs ondersteunt de missie van Movement Labs om 'Move Everywhere' te brengen met een investering

Onbekende investering van Binance Labs volgt op de Serie A-financieringsronde van $ 38 miljoen dollar van Movement

SAN FRANCISCO, 2 mei 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, een in San Francisco gevestigd blockchainontwikkelingsteam kondigt vandaag een investering van Binance Labs aan. Deze investering volgt op de succesvolle Serie A-financieringsronde van 38 miljoen dollar van Movement Labs. Het bedrijf blijft vaart zetten achter zijn missie om 'Move Everywhere' te brengen.

Binance Labs Backs Movement Labs

Movement werd opgericht in 2022 en bouwt aan een ecosysteem van op Modular Move gebaseerde blockchains, te beginnen met M2, de eerste Move Virtual Machine L2 voor Ethereum. Movement zal de fondsen gebruiken om zijn suite van open-source tooling, frameworks en protocollen uit te breiden Hiermee kan de Move-programmeertaal makkelijker in de brede blockchain-ecosystemen worden opgenomen. Met Movement kunnen ontwikkelaars veilige, performante en Move VM rollups met hoge doorvoer net zo makkelijk starten als smart contracts.

Als onderdeel van zijn wereldwijde expansiestrategie legt Movement Labs sterk de nadruk op de regio Azië-Pacific (APAC), omdat het bedrijf hier het immense potentieel en talent binnen de Move-ontwikkelingsgemeenschap erkent. Movement Labs zet zich in voor het promoten en ondersteunen van Aziatische Move-ontwikkelaars en biedt hen de middelen, opleiding en mogelijkheden die nodig zijn om hun uitzonderlijke werk te laten zien en bij te dragen aan de groei van het Move-ecosysteem.

"We zijn verheugd Binance Labs te verwelkomen als investeerder," zegt Rushi Manche, medeoprichter van Movement Labs. "Hun steun en expertise zullen van onschatbare waarde zijn bij de verdere uitvoering van onze 'Move Everywhere'-strategie, waarbij we ons in eerste instantie richten op de levendige en innovatieve APAC-markt. Door de getalenteerde Move-ontwikkelaars in de regio te versterken en met hen samen te werken, willen we de adoptie van Move versnellen en nieuwe mogelijkheden voor het hele ecosysteem ontsluiten."

Ga voor meer informatie over Movement Labs en een handleiding voor deelname aan het devnet naar: movementlabs.xyz en volg ons op X @movementlabsxyz en op Discord . Neem contact met ons op via movementlabs.xyz om de wereldwijde zakelijke mogelijkheden te bespreken.

Over Movement Labs:

Medeoprichters, Rushi Manche en Cooper Scanlon, vroege bouwers in het Move-ecosysteem, richtten Movement Labs op in 2022 als het eerste geïntegreerde blockchain-netwerk, dat de snelste en veiligste laag 2 op Ethereum aandrijft. Ontworpen om slimme contractbeveiliging en parallellisatie te koppelen aan EVM-liquiditeit en gebruikersbases, brengt Movement de MoveVM naar Ethereum via zijn vlaggenschip L2 en verbonden rollups met de Move Stack.

Over Binance Labs:

Binance Labs, de durfkapitaaltak en accelerator van Binance, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met een waarde van meer dan $ 10 miljard. De portfolio omvat 250 projecten in meer dan 25 landen verspreid over zes continenten, waarbij het rendement op investering meer dan 14 keer wordt verveelvoudigd. Vijftig van de portfoliobedrijven van Binance Labs zijn projecten die onze incubatieprogramma's hebben doorlopen. Volg Binance Labs op X voor meer informatie.