Movement Labs levanta US$ 38 milhões na série A para levar a Move do Facebook para o Ethereum

SÃO FRANCISCO, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Movement Labs, uma equipe de desenvolvimento de blockchain com sede em São Francisco, garantiu US$ 38 milhões em uma rodada de financiamento de série A liderada pela Polychain Capital. O financiamento apoiará a missão da empresa de trazer a Move Virtual Machine do Facebook para o Ethereum, abordando vulnerabilidades de contratos inteligentes e melhorando o rendimento das transações.

Financiamento de série A da Movement Labs

A rodada de investimentos contou com a participação de empresas de capital de risco proeminentes, incluindo Hack VC, Placeholder, Archetype, Maven 11, Robot Ventures, Figment Capital, Nomad Capital, Bankless Ventures, OKX Ventures, dao5 e Aptos Labs, demonstrando forte confiança da indústria no ecossistema da Movement.

Fundada em 2022, a Movement Labs visa enfrentar as vulnerabilidades predominantes de contratos inteligentes no ecossistema Ethereum, ao mesmo tempo que introduz um novo ambiente de execução projetado para mais de 30.000 transações por segundo (TPS). Ao usar um interpretador de bytecode totalmente compatível com EVM e Ethereum para liquidação, o blockchain Movement Zero-Knowledge Layer 2 trará paralelização e segurança de contrato inteligente para usuários que desejam permanecer dentro do ecossistema Ethereum.

Entre 2022 e 2023, hackers exploraram contratos inteligentes por mais de US$ 5,4 bilhões, afetando protocolos importantes como Curve e KyberSwap por meio de ataques de reentrada comuns. O Move-EVM da Movement permite que os desenvolvedores de Move e Solidity implantem códigos totalmente verificados em tempo de execução, evitando a execução de vetores de ataque como a reentrada. A equipe chama isso de "Abordagem Integrada", onde vários elementos modulares, como sequenciamento compartilhado, provadores de verificação formal incorporados, disponibilidade alternativa de dados e liquidação Ethereum podem ser combinados para alimentar um blockchain, melhorando a segurança e o desempenho.

"Os dois maiores problemas na infraestrutura de blockchain no momento são a má experiência do usuário e explorações de contratos inteligentes", disse o cofundador da Movement, Rushi Manche. "Meu cofundador, Cooper Scanlon, e eu começamos a criar a Movement para aumentar a velocidade da inovação em criptomoedas, onde o próximo Facebook pode ser construído on-chain por desenvolvedores que não têm recursos para grandes equipes de desenvolvimento e auditores caros. A Move aborda as deficiências do Solidity e estamos trazendo-o ao mercado de uma forma cripto-nativa."

Além do carro-chefe Movement L2, a Movement Labs apresentará o Move Stack, uma estrutura de camada de execução que é compatível com muitas das estruturas rollup de empresas como Optimism, Polygon e Arbitrum. A visão da equipe é colaborar com outros participantes da Ethereum para dimensionar a execução de contratos inteligentes para usuários em todas as redes e unificá-los com uma implementação de sequenciador compartilhado.

"Embora o foco principal da maioria das outras equipes de rollup seja a escalabilidade, o principal insight da Movement é que a escalabilidade por si só não é o motivo pelo qual ainda não vimos a adoção em massa. O MoveVM oferece uma experiência de desenvolvedor intuitiva e resistente a bugs, além de altamente escalonável. Ao casar esses benefícios com os efeitos de rede e as garantias de segurança da camada base do ecossistema Ethereum, acreditamos que a Movement pode construir um ecossistema próspero que abriga uma nova geração de aplicações convencionais", disse Bobby Beniers da Polychain em um comunicado.

A equipe já havia anunciado uma rodada pré-seed de US$ 3,4 milhões em setembro de 2023. Os usuários poderão interagir com sua rede neste verão.

Para obter mais informações sobre a Movement Labs e um guia para participar do devnet, visite: movementlabs.xyz, siga no X @movementlabsxyz e no Discord.

Sobre a Movement Labs:

Os cofundadores, Rushi Manche e Cooper Scanlon, primeiros criadores do ecossistema Move, fundaram a Movement Labs em 2022 como a primeira rede blockchain integrada, alimentando a camada 2 mais rápida e segura no Ethereum. Projetado para combinar segurança de contrato inteligente e paralelização com liquidez EVM e bases de usuários, a Movement está trazendo o MoveVM para Ethereum por meio de seu carro-chefe L2 e rollups conectados com o Move Stack.

