CIDADE DO PANAMÁ, 30 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de Web3 AI, anunciou o lançamento do trading de Ouro como ativo do mundo real (RWA) em sua suíte de Copy Trading, expandindo suas ofertas de produtos para melhor atender às necessidades de diversificação de trading e alocação de ativos dos usuários. Esse é o primeiro momento em que um RWA é disponibilizado para copy trading na BingX.

BingX Lança Copy Trading de Ouro, Marcando o Primeiro Suporte a RWA

Com a adição do Ouro ao Copy Trading, os usuários agora podem acessar este mercado RWA através do ecossistema de copy trading da BingX, possibilitando oportunidades contínuas de trading e maior diversificação de portfólio. A BingX atualmente suporta múltiplos RWAs para trading de futuros perpétuos, incluindo Ouro, Prata, Petróleo Brent e Gás Natural, com liquidação baseada em USDT.

"Introduzir o Ouro em nossa plataforma de copy trading é um marco importante para a BingX", disse Vivien Lin, Diretora de Produtos da BingX. "Como o primeiro RWA a ser suportado pelo copy trading, o Ouro abre portas para que os usuários diversifiquem além de ativos cripto, aproveitando as estratégias de traders profissionais. Continuaremos expandindo nossa oferta de produtos para fornecer oportunidades de trading mais flexíveis e acessíveis para nossos usuários ao redor do mundo."

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange líder de criptomoedas e empresa de Web3 AI, atendendo a uma comunidade global de mais de 40 milhões de usuários. Com um conjunto abrangente de produtos e serviços impulsionados por IA, incluindo trading de derivativos, spot trading e copy trading, a BingX atende às necessidades em evolução de usuários de todos os níveis de experiência, de iniciantes a profissionais. Comprometida em construir uma plataforma de trading confiável e inteligente, a BingX capacita os usuários com ferramentas inovadoras projetadas para aumentar o desempenho e a confiança. Em 2024, a BingX se tornou a exchange oficial de criptomoedas do Chelsea Football Club, marcando uma estreia empolgante no mundo do patrocínio esportivo.

