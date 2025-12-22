BingX Celebra a Marca de 40 Milhões de Usuários em 2025 com a Campanha "Beyond the Alpha"

Em 2025, a BingX alcançou um crescimento de 100% em sua base de usuários, com um pico de volume de negociação em 24 horas superior a US$ 26 bilhões, evidenciando forte adoção global e aceleração contínua da plataforma.

Principais destaques do ano:

Pioneirismo cripto com IA nativa : A BingX realizou um investimento inédito no setor, com um compromisso de US$ 300 milhões para integrar inteligência artificial como motor central de crescimento. A empresa lançou com sucesso duas ferramentas de trading impulsionadas por IA, projetadas para aprimorar a tomada de decisão e a eficiência dos usuários.

A BingX realizou um investimento inédito no setor, com um compromisso de US$ 300 milhões para integrar inteligência artificial como motor central de crescimento. A empresa lançou com sucesso duas ferramentas de trading impulsionadas por IA, projetadas para aprimorar a tomada de decisão e a eficiência dos usuários. Liderança em produtos e ofertas "market-first": A BingX manteve-se entre as top 5 exchanges globais em derivativos, apoiada por recursos como Modo de Margem Isolada Separada e integração com o TradingView, além de se tornar a primeira a oferecer futuros pré-mercado de WLFI. O trading spot evoluiu para um hub completo com o lançamento do Listing FastTrack, Chainspot e do Programa Shards. O copy trading seguiu liderando o mercado, com mais de 400 mil traders de elite.

A BingX manteve-se entre as top 5 exchanges globais em derivativos, apoiada por recursos como Modo de Margem Isolada Separada e integração com o TradingView, além de se tornar a primeira a oferecer futuros pré-mercado de WLFI. O trading spot evoluiu para um hub completo com o lançamento do Listing FastTrack, Chainspot e do Programa Shards. O copy trading seguiu liderando o mercado, com mais de 400 mil traders de elite. Compromisso absoluto com segurança: Um Shield Fund de US$ 150 milhões e 100% de Prova de Reservas garantem um ambiente de negociação seguro, reforçado pela certificação ISO 27001.

Um Shield Fund de US$ 150 milhões e 100% de Prova de Reservas garantem um ambiente de negociação seguro, reforçado pela certificação ISO 27001. Empoderamento da comunidade e experiência do usuário: O engajamento e a satisfação dos usuários foram ampliados com a atualização do programa VIP e o lançamento da BingX Academy 2.0, oferecendo melhores incentivos, educação e valor de longo prazo.

O engajamento e a satisfação dos usuários foram ampliados com a atualização do programa VIP e o lançamento da BingX Academy 2.0, oferecendo melhores incentivos, educação e valor de longo prazo. Investimento no ecossistema: A BingX Labs investiu US$ 16 milhões em projetos Web3, reforçando o compromisso da empresa com o crescimento e a expansão do ecossistema blockchain global.

CIDADE DO PANAMÁ, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas e empresa de IA aplicada à Web3, alcançou um marco histórico ao ultrapassar 40 milhões de usuários em todo o mundo. O resultado representa um crescimento anual extraordinário de 100%, consolidando a BingX como uma das plataformas de crescimento mais acelerado da indústria

Inovação Pioneira no Mercado Cripto

image

A BingX segue na vanguarda da inovação no setor. A exchange anunciou um compromisso transformador de US$ 300 milhões em inteligência artificial, avançando de forma decisiva rumo a uma exchange cripto com IA nativa. Essa iniciativa já atraiu mais de 3 milhões de usuários iniciais, que utilizam o BingX AI Bingo e o BingX AI Master para obter insights avançados e melhorar a tomada de decisões de trading.

Além disso, a BingX introduziu uma abordagem CeDeFi com o lançamento do BingX Chainspot — um sistema centralizado com transparência descentralizada, inédito na indústria. Esse modelo híbrido combina a eficiência das exchanges centralizadas com a segurança e a transparência do DeFi, oferecendo mais flexibilidade e confiança aos usuários.

Acesso Antecipado ao Mercado e Novas Ofertas

A BingX fortaleceu ainda mais seu portfólio de produtos com melhorias significativas em spot e futuros:

Trading de Futuros: A BingX figurou entre as cinco maiores plataformas globais de derivativos, oferecendo suporte 24/7 e ferramentas avançadas. Entre os destaques estão o Modo de Margem Isolada Separada, integração com o TradingView e a oferta pioneira de futuros pré-mercado WLFI e perpétuos de índice RWA.

Trading Spot: A plataforma lançou um hub completo de listagem spot e o Listing FastTrack, acelerando o acesso de projetos inovadores ao mercado. O Programa Shards trouxe um novo sistema de recompensas, com acesso a airdrops exclusivos, descontos em taxas e benefícios VIP. Com mais de 1.100 pares de negociação e integração com 170 ecossistemas de blockchains públicas, a BingX segue liderando listagens de novos tokens, incluindo acesso antecipado a Monad (MON), Pump.fun XPool e ZORA.

Copy Trading 2.0: Pioneira em copy trading, a BingX conta hoje com 400 mil traders de elite, volume acumulado de US$ 580 milhões e 1,3 bilhão de ordens copiadas. O Copy Trading 2.0 trouxe uma interface renovada, fluxos otimizados e recursos avançados de personalização, tornando a experiência mais simples, eficiente e centrada no usuário.

Compromisso Inabalável com Segurança

A segurança sempre foi prioridade para a BingX. Desde 2022, a plataforma disponibiliza 100% de Prova de Reservas, pública e verificável. Para ampliar ainda mais a proteção, a empresa lançou o Shield Fund de US$ 150 milhões e conquistou a certificação ISO 27001. Adicionalmente, a BingX obteve a certificação PCI DSS v4.0.1 para suas operações fiduciárias, garantindo elevados padrões de proteção de dados e transações financeiras.

Iniciativas Focadas na Comunidade

O compromisso da BingX com seus usuários se reflete em novas iniciativas voltadas à experiência e ao engajamento:

Programa VIP: O programa reformulado agora oferece trading com taxa zero e serviços de concierge exclusivos para traders de alto volume.

BingX Academy 2.0: A plataforma educacional passou por uma grande atualização, com interface mais intuitiva, novos recursos e ferramentas interativas para apoiar usuários em sua jornada no mercado de ativos digitais.

Investimentos Estratégicos no Futuro da Web3

A BingX Labs investiu US$ 16 milhões em projetos promissores de Web3, reforçando o papel da empresa como impulsionadora do futuro das tecnologias descentralizadas. A BingX também apoia a formação da próxima geração de líderes cripto por meio do programa TalentX, incentivando jovens talentos a explorar carreiras no setor.

Além disso, a empresa manteve suas iniciativas de responsabilidade social corporativa, com doações globais de impacto — incluindo US$ 200 mil para a iniciativa "One Light, Thousands of Hearts" no Vietnã e HKD 5 milhões para o Fundo de Apoio ao Wang Fuk Court, em Tai Po (Hong Kong), após um incêndio trágico.

"Alcançar 40 milhões de usuários é muito mais do que um número", afirmou Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. "Esse marco representa o reconhecimento de nossos usuários, parceiros e da comunidade cripto como um todo. Cada conquista reforça nosso compromisso com inovação, segurança e foco no usuário, e nos motiva a ir sempre além. Esse é o espírito que queremos transmitir com a campanha Beyond the Alpha."

Para celebrar essa conquista, a BingX lança a campanha "Beyond the Alpha", que acontecerá de 15 a 26 de dezembro de 2025. Os usuários poderão participar de sorteios com prêmios garantidos, incluindo um kit exclusivo BingX Field Barista, vouchers de trading e muito mais. Entradas adicionais podem ser obtidas ao completar tarefas diárias como negociar, depositar fundos e indicar novos usuários.

Como parte da campanha, a BingX também lançará seu primeiro videoclipe musical de marca, destacando suas principais conquistas e reforçando o compromisso com produtos e serviços seguros, intuitivos e centrados no usuário.

