BingX lança o programa "Elite Trader Pro"

VILNIUS, Lithuania, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia o lançamento de sua nova promoção, o programa "Elite Trader Pro". Esse evento foi criado para atrair os melhores talentos de negociação e oferecer a eles oportunidades inigualáveis de mostrar e aperfeiçoar suas habilidades. Isso também proporciona um caminho rápido de promoção, ajudando os traders a se tornarem especialistas proficientes em gerenciamento de dinheiro e a obterem crescimento de receita por meio de estratégias avançadas de negociação. Com o slogan da BingX "Empowering Traders", essa iniciativa se alinha perfeitamente com o compromisso da plataforma de apoiar e estimular a experiência em negociação.

Vivien Lin, Diretora de Produtos da BingX, dá as boas-vindas aos traders profissionais, entusiastas e novos para a competição de negociação de demonstração, enfatizando a inclusão e a natureza livre de riscos do evento. "Convidamos traders de todos os níveis a participar de nossa promoção de negociação de demonstração, pois ela foi projetada para ser acessível e gratificante para todos. Como não há risco financeiro envolvido, é uma oportunidade fantástica de experimentar o entusiasmo da negociação e aprimorar suas estratégias em um ambiente de apoio. Estamos ansiosos para ver seu talento e paixão brilharem!", comentou Vivien.

O que é o Programa Elite Trader Pro?

O programa BingX Elite Trader Pro oferece uma estrutura abrangente para que os traders mostrem suas habilidades e avancem em suas carreiras de trading. O programa é estruturado em duas fases distintas. A primeira fase, o Challenge Stage, envolve os participantes envolvidos em uma negociação de demonstração VST para concluir os desafios definidos e avançar para o próximo estágio. A segunda fase, Real Transaction Stage, permite que os desafiantes bem-sucedidos recebam uma conta de gerenciamento de ativos dedicada, permitindo que realizem transações reais e obtenham participação nos lucros e renda documental.

A fase inaugural do programa vai de 9 de julho a 9 de setembro. Durante esse período, os participantes negociarão futuros perpétuos BTCUSDT e ETHUSDT por pelo menos 15 dias não consecutivos. Eles terão como objetivo obter retornos diários positivos com uma quantidade mínima de ordens executadas sem nenhuma ordem de quadratura não posicionada. Os 100 melhores traders da fase de desafio receberão contas de negociação reais de até 50.000 USDT. Os usuários da BingX que concluírem o desafio, mas não forem selecionados entre os 100 melhores, terão a chance de receber um bônus de teste e um pacote de presente de subsídio à copy trade, limitado aos primeiros 500 participantes.

Maximize os ganhos com fluxos duplos de renda

Os operadores da BingX têm a possibilidade de obter fluxos de renda duplos, tanto das ações de lucro de copy trading quanto das ações de lucro de trading, uma vez que os fundos de negociação fornecidos não podem ser retirados. Aqueles que avançam para o segundo estágio podem ganhar até 90% da participação na transação, maximizando seus ganhos com negociações bem-sucedidas. Eles também podem receber até 20% do lucro de acompanhamento, aumentando ainda mais seu potencial de receita. Essa estrutura de renda dupla não apenas recompensa os melhores desempenhos, mas também incentiva negociações consistentes e lucrativas, tornando o programa BingX Elite Trader Pro uma oportunidade inigualável para que traders ambiciosos aumentem significativamente seus retornos financeiros.

Uma oportunidade inclusiva para todos

Esta promoção oferece entrada gratuita, sem necessidade de depósitos. Os participantes participarão de negociações de demonstração durante a primeira etapa da promoção, o que lhes permitirá experimentar a dinâmica do mercado sem nenhum risco financeiro. Esse formato garante que o evento seja acessível a todos, desde profissionais experientes até novatos ansiosos para testar suas estratégias. A BingX convida traders de todas as origens a participar desse evento empolgante, oferecendo a eles uma oportunidade única de provar suas capacidades de negociação e ganhar reconhecimento dentro da comunidade de negociação de criptomoedas.

Essa iniciativa da BingX busca oferecer aos operadores uma nova oportunidade de aprimorar suas habilidades e ganhar experiência valiosa. Ao participar desse desafio, os operadores podem aprimorar suas estratégias de negociação em um ambiente livre de riscos, preparando-os para cenários de negociação no mundo real e tendo a chance de ganhar muito, ao mesmo tempo em que contribuem para a elevação geral dos padrões de negociação na comunidade BingX.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a principal parceira do Chelsea FC, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

FONTE BingX