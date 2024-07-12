BingX推出「菁英交易員Pro計劃」：持續為交易員賦能

立陶宛維爾紐斯2024年7月12日 /美通社/ -- 領先的加密貨幣交易所BingX宣布推出「菁英交易員Pro計劃」。這次活動旨在吸引頂尖交易人才，並提供展示和提升技能的絕佳機會，同時為交易者提供快速晉升通道，提升資金管理能力，並通過進階交易策略實現收入增長。BingX的口號「為交易者賦能」与平台支持和培養交易專業知識的承諾完美契合。

BingX的首席產品官Vivien Lin熱烈歡迎專業交易員、愛好者和新手交易者參與模擬交易比賽，並強調了此次活動的開放性與安全性。Vivien表示：「我們歡迎各類交易者參與模擬交易活動；本次活動的目的就是讓所有人都能參與並獲得回報。模擬交易活動不涉及財務風險，讓大家在安全環境中體驗交易的快感，並藉此提升交易策略與能力。我們期待看到你們的才華和熱情！」

什麼是菁英交易員Pro計劃？

BingX菁英交易員Pro計劃提供了一個全面框架，讓交易者充分展示發揮交易技能。該計劃分為兩個不同階段，第一階段為挑戰階段，參與者通過進行VST模擬交易來完成設定的挑戰並進入下一個階段。第二階段為實盤交易階段，成功的挑戰者將獲得一個專屬資管帳戶，進行實盤交易並獲得利潤分成及跟單收入。

該計劃的第一階段於2024年7月9日至2024年9月9日 (UTC) 進行。在此期間，參與者需要交易BTCUSDT和ETHUSDT永續合約交易，至少交易15天。所有人在零持倉的基礎下開始挑戰，實現每日正收益並完成最低訂單数量。挑戰階段的前100名交易者將獲得高達50,000 USDT的真實交易帳戶。完成挑戰但未被進入前100名的參與者將有機會獲得體驗金和跟單保險金禮包，禮包限前500名參與者。

雙份收入，最大化收益

交易員贏得的交易資金不可提現，但是可利用該資金同時賺取帶單收益和交易分成。成功進入第二階段的交易員可以獲得高達90%的收益分成，從交易中獲得最大化收益。此外還可獲得20%的帶單分成。雙重收入結構不僅是對頂級交易員的獎勵，還激勵著交易員進行持續穩健的交易賺取利潤，使得BingX菁英交易員Pro計畫成為交易員提升回報的絕佳機會。

0門檻

無需充值即可免費參與此次活動。參與者將在活動的第一階段進行模擬交易，在無風險的情況下體驗市場動態。無論是資深專業人士或者想測試策略的新手，這種形式確保所有人都能參與此活動。BingX邀請來自各個背景的交易者參與這項活動，提供獨特機會證明自己的交易能力並在加密貨幣交易社群中獲得認可。

BingX的這一舉措旨在為交易員提供打磨交易技巧、獲得寶貴經驗的新機會。參與者不僅可以通過該挑戰改進自身交易策略，為真實交易場景做好準備，同時有機會獲得豐厚獎勵，並為提升BingX社區的交易標準作出貢獻。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

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SOURCE BingX