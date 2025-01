BingX lidera listando $TRUMP e $MELANIA entre seus pares de trading

CIDADE DO PANAMÁ, 20 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, é a primeira a oferecer serviços de spot trading para $TRUMP, seguida pela introdução do trading de futuros com margem de moeda (COIN-M) para $TRUMP. Além disso, a BingX ofereceu aos usuários acesso antecipado ao trading perpétuo de $MELANIA, juntamente com suporte para spot trading. Esses esforços se alinham à estratégia mais ampla da BingX para expandir suas ofertas de produtos e oferecer aos usuários uma experiência de trading de ponta.

Ativos digitais como $TRUMP e $MELANIA fazem parte da tendência crescente das memecoins: criptomoedas inspiradas em movimentos culturais ou figuras populares. O valor desses tokens é impulsionado principalmente pelo interesse da comunidade e pela atividade do mercado. O apoio da BingX a tais ativos demonstra sua dedicação em atender à crescente demanda por uma variedade de opções de tradingno espaço cripto.

$TRUMP se destaca por seus futuros com margem em moeda (COIN-M) na BingX, que oferecem aos traders ferramentas avançadas para diversificar suas estratégias de trading. Os usuários agora podem negociar com margem $TRUMP para trading de futuros na BingX, melhorando a flexibilidade do portfólio e a eficiência do capital. $MELANIA atualmente oferece suporte a pares de spot trading e de futuros perpétuos, brindando aos traders experientes e iniciantes muitas opções de trading para escolher.

Além da listagem de $TRUMP e $MELANIA, a BingX lançou diversas campanhas para melhorar a experiência de trading de seus usuários, como o tradign sem comissões para $TRUMP. Além disso, os usuários podem participar de diversas promoções para ganhar tokens e airdrops por meio de depósitos e atividades de trading.

"O boom de tokens baseados em personalidades, como $TRUMP e $MELANIA, reflete uma tendência mais ampla do mercado de criptomoedas se conectando com finanças e movimentos sociais", disse Vivien Lin, Chief Product Officer da BingX. Além disso, Lin comentou sobre a importância dessas novas adições: "Esses tokens são mais do que apenas ativos monetários; eles capturam identidade e sentimento. À medida que esses ativos evoluem dentro do ecossistema blockchain mais amplo, é essencial que plataformas como a BingX inovem com produtos que equilibram a volatilidade com recursos educacionais, empoderando os usuários a navegar neste cenário dinâmico. Nosso foco continua na criação de uma plataforma robusta que suporte diversos investimentos, garantindo ao mesmo tempo transparência e segurança".

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma das principais exchanges de criptomoedas, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. BingX oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo spot, derivativos, copy trading e gestão de ativos; tudo projetado para as novas necessidades de nossos usuários, desde iniciantes até profissionais. BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários por meio de ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Em 2024, a BingX tornou-se um orgulhoso parceiro principal do Chelsea FC, marcando a sua estreia no mundo dos desportos.

Para mais informações, visite www.bingx.com/pt-br/

