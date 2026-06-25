Bioinsumos avançam no campo e movimentam R$ 6,2 bilhões no Brasil

Crescimento do setor impulsiona soluções biológicas, como as da Indigo Ag, capazes de unir produtividade e proteção das culturas desde a semente

SÃO PAULO, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado brasileiro de bioinsumos entrou em uma nova fase. Em 2025, o segmento movimentou R$ 6,2 bilhões e tratou 194 milhões de hectares, segundo a CropLife Brasil. Muito além de uma alternativa sustentável, os produtos biológicos passaram a ocupar posição estratégica dentro das fazendas, impulsionados pela busca por rentabilidade, eficiência operacional e resiliência climática.

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A Indigo Ag avalia que no mercado, hoje, a decisão de compra é cada vez mais orientada por resultados agronômicos e econômicos. A pressão sobre os custos de fertilizantes e defensivos químicos, somada à necessidade de aumentar a produtividade, vem ampliando a demanda por tecnologias biológicas capazes de atuar de forma integrada ao manejo convencional.

Um dos exemplos mais recentes dessa evolução tecnológica é o lançamento do DualBlocker, nova solução da Indigo desenvolvida a partir da bactéria endofítica Pseudomonas glycinis. A tecnologia atua simultaneamente no manejo de nematoides e de importantes patógenos de solo, como o Fusarium. Isso reforça a tendência de soluções multifuncionais, capazes de simplificar operações e ampliar o retorno sobre o investimento, protegendo a lavoura desde as fases iniciais.

"Os bioinsumos deixaram de ocupar um espaço complementar para se tornarem protagonistas dentro da estratégia agronômica. O produtor busca soluções de alta performance, e ao utilizar um microrganismo endofítico como o DualBlocker, conseguimos oferecer uma proteção mais completa e duradoura, aumentando a eficácia do manejo e garantindo resultados consistentes", destaca Flávio Lamanna, Gerente Técnico de Produto Sênior da Indigo.

Com a evolução das tecnologias, a combinação entre ciência de dados, biotecnologia e agricultura regenerativa ampliará o acesso dos produtores a ferramentas precisas, capazes de elevar a produtividade sem abrir mão da sustentabilidade.

FONTE Indigo Ag