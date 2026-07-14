BIT Brokerage lança venda a descoberto de ações nos EUA, abrindo caminho para o futuro lançamento de opções

GELEPHU MINDFULNESS CITY, Butão, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Após o recente lançamento de seu recurso de negociação com margem, a BIT (anteriormente Matrixport) anunciou hoje o lançamento oficial de seu recurso de venda a descoberto de ações americanas. Este marco fecha um ciclo crítico nas capacidades de negociação long-short da corretora, equipando os investidores com ferramentas sofisticadas para se proteger contra riscos e navegar em condições de mercado voláteis, ao mesmo tempo que estabelece uma base infraestrutural robusta para nossa futura negociação de opções.

Ao comentar sobre a atualização, Elio Cui, diretor da BIT Brokerage, afirmou: "Com o lançamento da venda a descoberto, a BIT Brokerage se tornou uma das poucas plataformas de negociação do setor a oferecer suporte simultâneo a negociação com margem, venda a descoberto e opções dentro da estrutura de ações americanas. Desde o início, nosso planejamento de produtos foi construído em torno de um conjunto de ferramentas abrangente e de nível institucional. Em uma única conta, os usuários podem integrar estratégias de compra e venda a descoberto, junto com a proteção contra riscos, navegando por diferentes ciclos de mercado com maior eficiência de capital."

Ao completar seu conjunto de corretoras nos EUA, a BIT Brokerage lembra aos investidores que a venda a descoberto envolve risco de mercado e está sujeita a fatores como volatilidade do mercado, custos de empréstimo de ações e flutuações nas taxas de juros. A plataforma ajustará dinamicamente sua lista de ações disponíveis para venda a descoberto com base na liquidez do mercado e em parâmetros internos de risco, proporcionando aos investidores acesso a oportunidades elegíveis de venda a descoberto de ações americanas dentro de uma estrutura robusta.

Para celebrar o lançamento, a BIT Brokerage está oferecendo, por tempo limitado, "custo zero para empréstimo de ações" em ações elegíveis para venda a descoberto. Termos e condições se aplicam. Para mais detalhes, consulte a BIT U.S. Equities na X: https://x.com/BITStocks_EN/status/2076543825213005994?s=20

Sobre a BIT Brokerage

A BIT Brokerage dedica-se a fornecer aos investidores globais um serviço de investimento em ações americanas seguro, eficiente e completo. Com negociação de ações americanas sem comissão e uma estrutura de taxas reduzida, a plataforma abrange mais de 10.000 ações e ETFs listados nos EUA e, de forma inovadora, oferece suporte a depósitos e saques quase instantâneos em stablecoins (USDT/USDC), além da tradicional transferência bancária em USD. Isso permite que os usuários transfiram fundos sem problemas, sem depender exclusivamente dos canais bancários tradicionais, ao mesmo tempo que lhes proporciona acesso aos direitos dos acionistas, incluindo dividendos e direito a voto.

A BIT Brokerage faz parte do Grupo BIT. Fundado em 2019, o BIT é um grupo líder global em serviços financeiros de ativos digitais, que conecta as finanças tradicionais aos mercados digitais. A BIT administra mais de US$ 6 bilhões em ativos sob custódia e administração, impulsionando um volume de negociação mensal superior a US$ 7 bilhões (dados do quarto trimestre de 2025).

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FONTE BIT