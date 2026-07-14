BIT Brokerage lanza la venta en corto de acciones estadounidenses, con lo que allana el camino para el próximo lanzamiento de opciones

GELEPHU MINDFULNESS CITY, Bután, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras el reciente lanzamiento de su función de operaciones con margen, BIT (anteriormente Matrixport) anunció hoy el lanzamiento oficial de su función de venta en corto de acciones estadounidenses. Este hito cierra un ciclo fundamental en las capacidades de la plataforma de intercambio de operar con posiciones largas y cortas para ofrecer a los inversionistas herramientas sofisticadas para cubrir riesgos y experimentar condiciones de mercado volátiles, a la vez que sienta una base de infraestructura sólida para nuestras próximas opciones de operaciones.

En relación con la actualización, Elio Cui, director de BIT Brokerage, declaró: "Con el lanzamiento de las ventas en corto, BIT Brokerage se ha convertido en una de las pocas plataformas de operaciones del sector que admite de forma simultánea operaciones con margen, ventas en corto y opciones dentro del marco de renta variable estadounidense. Desde el principio, nuestro plan de productos se ha construido en torno a un conjunto de herramientas integral de nivel institucional. Dentro de una misma cuenta, los usuarios podrán integrar sin problemas estrategias de compra y venta, junto con cobertura de riesgos y experimentar diferentes ciclos de mercado con mayor eficiencia de capital".

Al completar su oferta de servicios de intercambio en Estados Unidos, BIT Brokerage recuerda a los inversionistas que la venta en corto implica riesgos de mercado y está sujeta a factores como la volatilidad del mercado, los costos de endeudamiento de las acciones y las fluctuaciones de las tasas de interés de los préstamos. La plataforma ajustará de forma dinámica su lista de acciones susceptibles de venta en corto en función de la liquidez del mercado y los parámetros de riesgo internos, para ofrecer a los inversionistas acceso a oportunidades de venta en corto de acciones estadounidenses elegibles dentro de un marco sólido.

Para conmemorar el lanzamiento, BIT Brokerage ofrece "costos a 0 dólar por el préstamo de acciones" por tiempo limitado en acciones elegibles para venta en corto. Se aplican términos y condiciones. Para obtener más detalles, consulte BIT U.S. Equities en X: https://x.com/BITStocks_EN/status/2076543825213005994?s=20

Acerca de BIT Brokerage

BIT Brokerage se dedica a brindar a inversionistas a nivel mundial un servicio integral de inversión en acciones de EE. UU., seguro y eficiente. Con las operaciones de acciones estadounidenses sin comisiones y una estructura de tarifas de bajo costo como base, la plataforma abarca más de 10.000 acciones y ETF cotizados en EE. UU., y admite de forma innovadora depósitos y retiros de stablecoins (USDT/USDC) casi al instante junto con las transferencias bancarias tradicionales en USD. Esto permite a los usuarios transferir fondos sin problemas sin depender únicamente de los canales bancarios tradicionales, a la vez que brinda acceso a los derechos de los accionistas, incluidos dividendos y privilegios de voto.

BIT Brokerage forma parte BIT Group. Fundado en 2019, BIT es un grupo líder mundial de servicios financieros de activos digitales que une los mercados financieros tradicionales y digitales. BIT gestiona más de 6.000 millones de dólares en activos bajo custodia y gestión, lo que genera un volumen de operaciones mensual superior a los 7.000 millones de dólares (al cuarto trimestre de 2025).

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FUENTE BIT