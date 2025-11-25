Black Friday 2025: Parcelamento e benefícios colocam o cartão de crédito no centro das compras, aponta pesquisa da Fiserv

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Impulsionada pelo apetite do consumidor e pelas condições de pagamento, a Black Friday de 2025 promete ser uma das mais fortes já registradas. De acordo com edição especial da Pesquisa "Fiserv Insights Black Friday 2025", realizada pela Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia financeira, em parceria com a Opinion Box -, 78% dos brasileiros pretendem aproveitar a data para fazer compras, e mais da metade (52%) declara estar ansiosa pelas ofertas.

O levantamento mostra que o cartão de crédito será o protagonista da edição. Tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas, ele aparece como meio de pagamento preferido. No ambiente online, 87% afirmam que devem utilizá-lo, sendo a primeira escolha para 67%. Já nas compras presenciais, 76% devem recorrer ao cartão, com 52% apontando-o como principal opção. O Pix surge como alternativa em segundo lugar, com 75% de uso no comércio eletrônico (preferido por 18%) e 72% nas lojas físicas (preferido por 26%).

Quatro fatores explicam a liderança do cartão de crédito: os benefícios exclusivos e os programas de pontos aparecem como principais atrativos (30%), seguidos pelo parcelamento sem juros para compras de maior valor (25%). Já fatores como segurança do meio de pagamento e confiança na loja, que em outros momentos têm maior peso, aparecem respectivamente com apenas 12% e 11% das respostas, evidenciando que o consumidor está focado em aproveitar as oportunidades da data.

Esse comportamento também se reflete na forma como os brasileiros buscam ofertas. A Black Friday é fortemente associada a compras em ambientes digitais: 56% citam sites e 49% aplicativos das lojas, enquanto apenas 32% pretendem aproveitar a data também em pontos físicos. Para 96% dos entrevistados, os melhores descontos estão online. Além disso, 12% acompanham ofertas por redes sociais (como TikTok Shop ou Instagram Shopping).

Entre os itens mais desejados estão eletrodomésticos e eletroportáteis (46%), eletrônicos e informática (43%), moda e acessórios (35%), turismo (34%) e beleza e cosméticos (32%)

Por fim, a pesquisa mostra que apenas 27% dos consumidores já tiveram experiências negativas em edições anteriores da Black Friday. As principais queixas incluem descontos enganosos (38%), atrasos na entrega (27%), frete caro ou demorado (24%) e golpes em sites falsos (23%).

Planejamento financeiro

A pesquisa mostra que 65% dos consumidores afirmam se planejar para a Black Friday, enquanto 16% admitem compras por impulso. Os principais fatores que levam à compra não planejada são os descontos agressivos (61%), o frete grátis (31%) e o tempo limitado das ofertas (24%).

O entusiasmo pela data vem acompanhado do desejo de controle: 33% não querem ultrapassar os gastos de 2024, mas 29% já assumem que devem gastar mais este ano. A faixa entre R$ 701 e R$ 2.000 concentra a maior parte das intenções (31%), reforçando o foco em compras planejadas e de maior valor agregado. Outros 13% declararam que pretendem gastar entre R$ 301 e R$ 500.

Acesse a pesquisa completa aqui.

