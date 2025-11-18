Fiserv lança solução de autoatendimento da Clover

Clover Kiosk chega para agregar a proposta de valor única e melhorar a experiência do cliente com menos filas e mais transações

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia financeira, apresenta a Clover Kiosk, uma solução do portfólio de Clover que simplifica operações e aprimora a experiência do cliente por meio de uma opção intuitiva de autoatendimento. A novidade é uma resposta às demandas do varejo e chega para oferecer mais agilidade e autonomia ao usuário, especialmente em um cenário de constante evolução nas opções de pagamento.

Clover Kiosk se destaca pelo uso simples, intuitivo e pelo design moderno e minimalista, que tornam a interação do ponto de venda mais fluida. O equipamento oferece uma experiência completa, com tela de 24 polegadas, ampla aceitação de pagamentos por aproximação (cartões, Pix e vouchers), suporte remoto 24 horas e impressora embutida para emissão de recibos e notas fiscais e integração nativa com dispositivos Clover e SiTef. A compatibilidade entre os diferentes modelos de equipamentos facilita a gestão e oferece mais eficiência ao varejista, adaptando-se a diversos formatos de negócio.

Já amplamente adotado em restaurantes - onde os pedidos realizados são enviados diretamente para o display de produção ou impressora da cozinha - o atendimento autônomo também tem ganhado espaço em lavanderias, lojas de serviços e redes varejistas. Em todos esses cenários, a Clover Kiosk contribui para reduzir custos dos varejistas, o tempo de espera dos usuários e aumentar a precisão no atendimento, incentivando a recorrência de vendas e aumentando o valor médio por transação.

"Com a Clover Kiosk, é possível transformar o relacionamento com o usuário e, ao mesmo tempo, gerar ganhos operacionais relevantes para os estabelecimentos. A redução de filas e o aumento da produtividade são imediatos, assim como a diminuição de custos operacionais — já que menos pessoas são necessárias para tarefas repetitivas. Isso libera a equipe para atuar de forma mais estratégica, focando no atendimento e na gestão do negócio", destaca Giuliana Cestaro, Diretora de Produtos da Fiserv no Brasil.

Além disso, a automação integrada à Clover abre espaço para experiências de compra mais inteligentes, com estímulo a ofertas de opções de compras de combos e de produtos complementares, o que contribui diretamente para o aumento do ticket médio.

A Clover Kiosk já está em operação no Brasil na Laundromat, lavanderia self-service que funciona perfeitamente com o software de automação da Cicclo. Essa capacidade de integração foi o principal motivo pelo qual a Laundromat escolheu a Clover. Isso viabilizou uma implementação em apenas um dia, além de oferecer uma jornada de compra extremamente simples — concluída em apenas três cliques.

O lançamento reforça a proposta de valor da Clover: uma plataforma completa que integra pagamentos e gestão empresarial em um único sistema all-in-one. Com acesso a um marketplace de softwares dos principais parceiros (ISVs), a solução oferece flexibilidade e personalização para diferentes perfis de operação, atendendo desde pequenos empreendedores até redes com múltiplas unidades.

Além do compromisso com a inovação, a Fiserv também valoriza a sustentabilidade do mercado de meios de pagamento. Em parceria com a azulzinha da CAIXA, a Clover Kiosk está presente na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém (PA), até o dia 21 de novembro, apresentando uma iniciativa que permitirá o cálculo das emissões de gases de efeito estufa geradas pelos voos com destino à sede da conferência.

O objetivo é reforçar o papel da tecnologia como aliada da inclusão e da responsabilidade ambiental. A presença na COP 30 evidência como o ESG, para a Fiserv, vai além de uma diretriz corporativa: é parte essencial da evolução sustentável dos meios de pagamento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826586/Picture1.jpg

FONTE Fiserv