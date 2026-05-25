Blackview lança campanha Mercado Libre Hot Sale 2026

SHENZHEN, China, 25 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A campanha Mercado Libre Hot Sale 2026 está chegando. De 25 de maio a 9 de junho (PST), a Blackview oferecerá até 57% de DESCONTO em best-sellers selecionados. Com 13 anos de experiência no segmento de aparelhos robustos, a Blackview apresenta três modelos principais de smartphones resistentes — FORT 1, FORT 2 e ROCK 1 — projetados para oferecer melhor desempenho, experiências mais inteligentes e durabilidade extrema.

FORT 1 — Seu modelo robusto topo de linha com IA, projetado para oferecer confiabilidade extrema e potência ilimitada

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Deseja durabilidade de verdade sem comprometer o desempenho uniforme? O FORT 1 reúne inteligência artificial, bateria de longa duração e proteção verdadeiramente resistente em um único dispositivo. Adequado para ambientes desafiadores, ele garante sua autonomia com uma bateria de 10.000 mAh, mantém a confiabilidade graças às certificações IP68 e IP69K e à durabilidade conforme a norma MIL-STD-810H, e funciona de forma mais inteligente com a Doke AI. Onde quer que você vá, o FORT 1 está pronto — mais inteligente, mais duradouro, mais resistente.

De MX$ 5952,97 a MX$ 2862,4 (18 GB + 256 GB) (52% de DESCONTO, o preço final pode cair com o código.)

FORT 2 — O smartphone inteligente, leve e resistente construído para trabalho e aventura

Concebido com um design leve e resistente, o FORT 2 oferece uma experiência diária mais elegante e portátil, sem comprometer a durabilidade. Com seu corpo ultrafino de 10,7 mm e design leve de 245,3 g, ele redefine a experiência dos smartphones resistentes com proteção IP68 e IP69K e durabilidade conforme a norma MIL-STD-810H. Equipado com o DokeOS 5.0, baseado no Android 15 e com o Doke AI 2.0, ele oferece uma experiência diária mais fluida e inteligente.

De MX$ 6796,79 a MX$ 2920 (24 GB + 128 GB) (57% de DESCONTO, o preço final pode cair com o código.)

ROCK 1 — O smartphone robusto de tela dupla, projetado para oferecer potência e durabilidade

Desenvolvido para resolver os problemas de duração limitada da bateria em ambientes externos, acesso difícil e desempenho instável em condições adversas, a Blackview apresenta o ROCK 1 para oferecer confiabilidade extrema. Possui uma bateria de 15.000 mAh, proteção IP68 e IP69K e durabilidade MIL-STD-810H para condições difíceis. Com uma tela principal de 90 Hz de 6,56 polegadas e uma tela secundária de 2,01 polegadas, permite um controle e notificações eficientes. Ele também inclui uma câmera de visão noturna Sony de 20MP e um sistema multimodelo Doke AI para uma experiência mais inteligente e estável.

De MX$ 8792,4 a MX$ 4013 (24 GB + 256 GB) (53% de DESCONTO, o preço final pode cair com o código.)

Compre na Mercado Libre Hot Sale de 2026 de 25 de maio a 9 de junho (PST) com a Blackview. Descubra o novo smartphone robusto top de linha e aproveite descontos de até 57% em produtos mais vendidos selecionados e nas melhores ofertas de tecnologia da temporada.

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FONTE Blackview