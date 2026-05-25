Blackview lanza la campaña Hot Sale en Mercado Libre 2026

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Ya se acerca el Hot Sale 2026 en Mercado Libre. Del 25 de mayo al 9 de junio (hora estándar del Pacífico), Blackview ofrecerá hasta un 57 % de DESCUENTO en algunos de los productos más vendidos. Respaldada por 13 años de experiencia en la fabricación de dispositivos duraderos, Blackview presenta tres teléfonos resistentes emblemáticos —el FORT 1, el FORT 2 y el ROCK 1—, diseñados para un mejor rendimiento, experiencias más inteligentes y la máxima durabilidad.

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FORT 1: su emblemático dispositivo resistente con IA, diseñado para una fiabilidad total y una energía ilimitada

¿Desea una verdadera durabilidad sin sacrificar la eficiencia del rendimiento? El FORT 1 incorpora en un mismo dispositivo inteligencia de IA, energía duradera y una protección verdaderamente sólida. Con un diseño previsto para entornos exigentes, este teléfono le permite a usted permanecer activo gracias a la enorme capacidad de 10.000 mAh de la batería, además, mantiene su fiabilidad gracias a la protección IP68 e IP69K y la durabilidad MIL-STD-810H, y funciona de manera más inteligente con Doke AI. Dondequiera que vaya, el FORT 1 está listo: mayor inteligencia, resistencia y duración.

De $5952,97 MXN a $2862,4 MXN (18GB + 256GB) (52 % de DESCUENTO, el precio final puede bajar con el código).

FORT 2: el teléfono resistente y ligero inteligente, diseñado para el trabajo y la aventura

El FORT 2 ha sido fabricado en función de un diseño resistente y ligero, por lo que ofrece una experiencia de uso diario más estilizada y portátil sin sacrificar la durabilidad. Con una estructura ultradelgada de 10,7 mm y un diseño ligero de 245,3 g, este dispositivo redefine la experiencia de un teléfono resistente con protección IP68 e IP69K y durabilidad MIL-STD-810H. Con DokeOS 5.0 basado en Android 15, y Doke AI 2.0, el uso cotidiano de este móvil se vuelve más fluido e inteligente.

De $6796,79 MXN a $2920 MXN (24 GB + 128 GB) (57 % de DESCUENTO, el precio final puede bajar con el código).

ROCK 1: el teléfono resistente emblemático de doble pantalla, diseñado en función de la potencia y la durabilidad

Con un diseño que busca solucionar la duración limitada de la batería en exteriores, los inconvenientes de acceso y el rendimiento inestable en entornos difíciles, Blackview presenta el ROCK 1 para la máxima fiabilidad. Cuenta con una batería de 15.000 mAh, protección IP68 e IP69K y una durabilidad MIL-STD-810H para condiciones adversas. Con una pantalla principal de 6,56 pulgadas a 90 Hz y una pantalla secundaria de 2,01 pulgadas, el dispositivo favorece la eficiencia del control y las notificaciones. Incluye, además, una cámara de visión nocturna Sony de 20 megapíxeles y un sistema multimodelo Doke AI para una experiencia más inteligente y estable.

De $8792,4 MXN a $4013 MXN (24 GB + 256 GB) (53 % de DESCUENTO, el precio final puede bajar con el código).

Explore el Hot Sale 2026 de Mercado Libre, del 25 de mayo al 9 de junio (hora estándar del Pacífico) con Blackview. Descubra el nuevo teléfono resistente emblemático y disfruta de hasta un 57 % de DESCUENTO en algunos de los productos más vendidos y en las mejores ofertas tecnológicas de la temporada.

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FUENTE Blackview