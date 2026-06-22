Blackview na Eletrolar Show 2026 | Descubra as últimas inovações em São Paulo

SHENZHEN, China, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- E se os dispositivos robustos não precisassem mais ser volumosos, os PCs poderosos não precisassem mais ocupar um espaço valioso na mesa e a IA pudesse ser perfeitamente integrada à vida cotidiana? Na Eletrolar Show 2026 em São Paulo (22 a 25 de junho), a Blackview , marca global de tecnologia conhecida por seus smartphones robustos, dispositivos inteligentes e inovações com IA, convida os visitantes a experimentar como essas possibilidades estão se tornando realidade.

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O FORT 200 é um smartphone robusto projetado para ambientes extremos e uso diário. Ele mede 11,5 mm de espessura e pesa 268 g, oferecendo proteção IP68/IP69K e MIL-STD-810H. Ele possui uma câmera principal Samsung® HM6 de 108MP, uma câmera de visão noturna de 13MP para condições de baixa luminosidade e uma câmera frontal de 50MP, oferecendo imagens nítidas em cenários externos e desafiadores.

O Active 10 Pro vem com uma bateria de 30.000 mAh que também pode ser usada como um banco de energia através do carregamento reverso. Projetado para condições adversas, ele é certificado IP68/IP69K e MIL-STD-810H, e suporta fotografia subaquática de até 1,5 metros. Alimentado por um processador Dimensity 7300 5G, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, oferece bateria de longa duração e desempenho estável para trabalho e viagens.

O MP100 Pro é um mini PC em um design compacto de 147,5 mm, pesando 492 g. Equipado com um processador Intel Core i5-12450H, memória de 16 GB e um SSD de 512 GB, ele oferece desempenho em nível de desktop, liberando espaço valioso na mesa. Conecte-o a uma tela e ele suporta até 4K 144 Hz de saída via DisplayPort, proporcionando uma experiência suave para filmes, trabalhos criativos ou jogos.

O WAVE 7C traz o Doke AI 2.0 com DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini e Gemini em um só lugar, facilitando a pesquisa, a escrita e a criação de conteúdo. Alimentado por um Unisoc T310, com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e uma bateria de 5.000 mAh para desempenho confiável e longa duração da bateria.

O ZENO 5 é um tablet de 11 polegadas com um design fino de 8,4 mm e peso de 573 g. Ele vem com uma bateria de 8.300 mAh para uso durante todo o dia, juntamente com o PC Mode 3.0 para uma experiência mais próxima de um notebook. Com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível até 2 TB, mantém o desempenho estável para trabalho, estudo e entretenimento.

Visite a Blackview no Estande N19 para explorar novos produtos, experimentar as mais recentes tecnologias e descobrir o que vem a seguir. Você também pode acessar o site oficial da Blackview para obter mais informações sobre os produtos mais recentes da Blackview.

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FONTE Blackview