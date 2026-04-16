BLUETTI potencializa o futuro com uma série de soluções inovadoras de armazenamento de energia na RE+ México 2026

GUADALAJARA, México, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A BLUETTI, líder global em soluções de energia limpa, apresenta soluções avançadas de energia na RE+ México 2026, com destaque para o sistema de armazenamento de energia comercial e industrial (C&I) ES125 e a Série Premium de estações de energia portáteis, oferecendo soluções confiáveis e flexíveis para empresas e consumidores.

ES125 para gestão de energia industrial eficiente e confiável

ES125 ESS C&I com soluções de energia residencial, para RVs e portátil na RE+ México

Os usuários industriais e comerciais no México estão enfrentando o aumento dos custos de eletricidade e a crescente pressão das tarifas de pico de demanda. O ES125 foi projetado para enfrentar esses desafios por meio de redução de picos e otimização do consumo energético, gerenciamento otimizado de energia no local e integração de sistemas solares fotovoltaicos para maximizar a eficiência de custos e a estabilidade operacional.

Cada ES125 fornece 125 kW de potência nominal e 257 kWh de capacidade de armazenamento de energia em um gabinete compacto e integrado, tornando-o adequado para instalações industriais de pequeno a médio porte e aplicações comerciais. O sistema pode ser integrado a sistemas solares FV e geradores a diesel de backup, garantindo a continuidade do fornecimento de energia. Também aumenta o autoconsumo e permite a exportação de energia excedente, quando regulamentado localmente. Com gerenciamento automatizado de energia e controle de gerador, o sistema reduz a intervenção manual e melhora a eficiência operacional. O gerenciamento térmico avançado e um design de segurança multicamadas garantem um desempenho confiável em ambientes operacionais exigentes.

BLUETTI Premium Portable Power para diversos cenários de energia

A Série Premium da BLUETTI oferece uma alternativa flexível e econômica aos geradores tradicionais, fornecendo energia confiável para residências, atividades ao ar livre e emergências no México. O Premium 30 V2 atende a necessidades básicas de energia e alimenta dispositivos essenciais em viagens, o Premium 100 V2 suporta múltiplos dispositivos por períodos mais longos, enquanto o Premium 200 V2 oferece maior autonomia e maior capacidade.

Capacidade global de fabricação e suporte pós-venda

Com mais de 600.000 m² de instalações de fabricação e fortes capacidades internas de P&D, a BLUETTI garante consistência na qualidade e confiabilidade dos produtos. O serviço inclui suporte pós-venda, assistência técnica, manutenção, possibilitando que clientes em 120 países operem o armazenamento de energia com confiança.

Conheça a BLUETTI na RE+ México 2026

Estande: N10, Hall D & C

Data: 14–16 de abril de 2026

Local: Av. Mariano Otero nº 1499, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jalisco, México

Sobre a BLUETTI

Fundada em 2013, a BLUETTI é pioneira em tecnologia de energia limpa, oferecendo um portfólio crescente de sistemas de armazenamento de energia C&I, baterias solares para toda a casa, estações de energia portáteis e painéis solares. Por meio de inovação contínua, fabricação interna e suporte localizado, a BLUETTI se expandiu para mais de 120 países e regiões. Saiba mais: https://bluetti-ess.com/

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FONTE BLUETTI POWER INC