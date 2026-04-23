BLUETTI Apresentou Soluções de Energia Limpa em Cenário Completo na Canton Fair 2026

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Na 139ª Canton Fair, a Bluetti, uma das principais fornecedoras globais de energia limpa, apresentou suas soluções integradas de energia, incluindo o sistema de armazenamento de energia comercial e industrial (C&I) ES125, as usinas portáteis Premium e seu modelo PAYGO, para expandir o acesso à eletricidade nos mercados emergentes.

As soluções de armazenamento de energia C&I da BLUETTI forneceram energia confiável para aplicações industriais

BLUETTI ES125 C&I Sistema de Armazenamento de Energia (PRNewsfoto/BLUETTI POWER INC)

As soluções de armazenamento de energia C&I da BLUETTI incluem sistemas de resfriamento a ar e resfriamento a líquido projetados para diversas aplicações industriais.

O ES125 é um sistema de armazenamento de energia de C&I totalmente integrado que aborda a instabilidade da rede e a dependência de diesel em mercados emergentes com restrição de energia. Fornecendo saída de 125kW e capacidade de 257kWh (expansível para 2.057kWh), suporta edifícios comerciais, fábricas, instalações de telecomunicações e infraestrutura fora da rede. Construído com baterias LiFePO ® e tecnologia avançada de refrigeração líquida, ele oferece um desempenho estável em ambientes extremos que variam de –25°C a 55°C, permitindo uma implantação rápida e uso flexível na rede, fora da rede e híbrido.

As centrais elétricas portáteis premium da BLUETTI permitem energia flexível e em movimento em diversos cenários

Projetados para preparação contra interrupções e estilos de vida móveis, os Premium 30 V2, Premium 100 V2 e Premium 200 V2 da BLUETTI oferecem até 2 kWh de energia de backup confiável em designs compactos e portáteis. Com potência variando de 600 W a 2.700 W, eles suportam aplicativos, incluindo backup doméstico, camping, trabalho remoto e eventos ao ar livre. Com várias portas de saída, comutação automática sub-10ms e compatibilidade com carregamento solar, a série oferece uma alternativa limpa e silenciosa aos geradores tradicionais movidos a combustível.

Modelo PAYGO: Desbloqueando vendas mais rápidas e adoção solar mais ampla

Para acelerar a expansão do mercado fora da rede, a BLUETTI apresentou seu programa PAYGO, integrando a plataforma BLUETTI GO com um portfólio de energia em camadas.

O modelo PAYGO permite que os usuários acessem a energia solar por meio de pagamentos parcelados, ao mesmo tempo em que fornece aos parceiros ferramentas digitais para gerenciamento de vendas, controle de crédito, estoque e rastreamento de pagamentos, melhorando a eficiência e acelerando a expansão do mercado em regiões emergentes. Para as famílias africanas, fornece um caminho desde a iluminação básica e o acesso à Internet até soluções completas de energia doméstica, expandindo o acesso a eletricidade confiável.

Sobre a BLUETTI

Fundada em 2013, a BLUETTI está comprometida com um futuro sustentável, fornecendo soluções de armazenamento de energia limpa de ponta para uso residencial, comercial e industrial. Por meio de iniciativas como o programa LAAF (Lighting An African Family), a BLUETTI visa alimentar 1 milhão de famílias africanas fora da rede com energia solar gratuita. Impulsionada pela inovação e pelas necessidades do mundo real, a BLUETTI tem a confiança de mais de 3,5 milhões de usuários em todo o mundo. Saiba mais em: https://bluetti-ess.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963427/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg

FONTE BLUETTI POWER INC