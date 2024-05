BNB Day 2024: atualização estratégica, resultados e perspectivas

O Banco do Nordeste do Brasil e a MZ convidam a todos para um encontro especial de apresentação das iniciativas de crescimento e sustentabilidade regional

SÃO PAULO, 24 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco do Nordeste do Brasil, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, vai reunir o mercado financeiro para o seu primeiro BNB Day, que acontecerá na manhã do dia 28 de maio de 2024. O evento, que contará com a participação da alta administração, é voltado especialmente para acionistas, investidores e analistas de investimentos.

O encontro será realizado na MZ Arena, localizada no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, e tem como um dos objetivos reafirmar o compromisso do Banco do Nordeste do Brasil com a transparência e o diálogo contínuo com o mercado. Para o evento, são esperados gestores de fundos, profissionais de investimentos e analistas das principais casas da região da Faria Lima, que se reunirão para discutir e explorar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento sustentável no Nordeste.

Além de alinhar expectativas e objetivos, o BNB Day proporciona uma valiosa oportunidade para receber feedback direto, essencial para ajustar estratégias e operações. A transparência promovida por eventos como este fortalece a confiança entre investidores e a administração, facilitando uma gestão mais eficaz de riscos e crises. Por isso, é tão importante a participação de todos os stakeholders.

Inscrições e Informações:

Para inscrições e detalhamento completo do BNB DAY 2024, basta acessar o link: https://ri.bnb.gov.br/investor-day/ .

Sobre a MZ

A MZ ( www.mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

Sobre o Banco do Nordeste do Brasil

O Banco do Nordeste do Brasil S. A. é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e diferencia-se das demais instituições financeiras pela missão que tem a cumprir: atuar como Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste. Sua visão é a de ser o Banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da Região.

