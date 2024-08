Bodvár Rosé e DJ Furkan Sert unem música e rosé com a música de sucesso 'Bodvár'

JUPITER, Flórida, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Bodvár Rosé, o renomado produtor de vinhos rosés premium, comemora orgulhosamente um marco significativo com o produtor turco e DJ Furkan Sert por seu hit "Bodvár". Desde o seu lançamento, a sofisticada faixa de dança acumulou mais de três milhões de streams no Spotify, tornando-se uma sensação viral em todo o mundo. Esta parceria única, iniciada há um ano, fundiu os mundos da música e do vinho, refletindo a missão da Bodvár Rosé de criar experiências inesquecíveis e promover um estilo de vida de elegância, alegria e união.

Bodvár Rosé comemora três milhões de streams no Spotify pelo hit “Bodvár”

"Bodvár Rosé é sinônimo da arte moderna de viver bem", disse Bodvár Hafström, fundador da Bodvár Rosé. "Nossa missão é criar momentos de alegria e conexão, seja compartilhando uma garrafa do nosso rosé premium ou desfrutando da mistura harmoniosa de música e vinho. Nossa colaboração com a Furkan ampliou essa missão, ressoando com o público que aprecia as coisas boas da vida."

O Bodvár Rosé, que acaba de anunciar o lançamento de seu primeiro rosé não alcoólico, o Bodvár No. 0, continua a abrir novos caminhos no setor. Esta última colaboração expandiu o alcance global da marca, conectando-se com os amantes da música em todo o mundo e enriquecendo a experiência Bodvár Rosé. A empresa continua a solidificar sua posição como líder no mercado de vinhos de luxo e pioneira em parcerias inovadoras de marcas.

O trabalho com Furkan Sert, celebrado por sua mistura distinta de Deep House, Indie Dance e Oriental House, alinha-se naturalmente com a missão da Bodvár Rosé e permitiu que a marca estendesse seu alcance além dos vinhedos para clubes de praia na Europa e além.

"Trabalhar com o Bodvár Rosé tem sido uma jornada inspiradora", disse Sert. "A dedicação deles em criar belos momentos através de seus rosés complementa perfeitamente a minha música. Juntos, criamos algo especial que celebra a arte de viver e aproveitar a vida ao máximo."

Para mais informações, visite: www.bodvarrose.com

Sobre a Bodvár Rosé

Fundada em 2007 nas vinhas ensolaradas da Provença, a Bodvár Rosé é uma distinta produtora de vinhos rosés premium. Com uma dedicação à qualidade e elegância, nossos rosés premiados são celebrados por seus sabores frescos e frescos e pela capacidade de trazer a essência da Riviera Francesa para qualquer ocasião. Cada garrafa é criada para capturar a alegria e o romance do sul da França, tornando cada gole um convite para experimentar o luxo e a beleza de um momento Bodvár. Junte-se a nós para celebrar os prazeres da vida em restaurantes, hotéis e revendedores selecionados em todo o mundo. Descubra mais sobre o Bodvár Rosé e nosso compromisso com a criação de memórias em www.bodvarrose.com.

