Bodvár Rosé ve Türk DJ Furkan Sert Hit Şarkı 'Bodvár' ile Müzik ve Rosé'yi Birleştiriyor

JUPITER, Fla., 14 Ağustos 2024 /PRNewswire/ -- Ünlü premium roze şarap üreticisi Bodvár Rosé, Türk yapımcı ve DJ Furkan Sert ile hit şarkısı "Bodvár" ile önemli bir dönüm noktasını gururla kutluyor. Sofistike dans parçası yayınlandığı günden bu yana Spotify'da üç milyondan fazla dinlenerek dünya çapında viral bir sansasyon haline geldi. Bir yıl önce başlatılan bu benzersiz ortaklık, Bodvár Rosé'nin unutulmaz deneyimler yaratma ve zarafet, neşe ve birliktelikten oluşan bir yaşam tarzını teşvik etme misyonunu yansıtarak müzik ve şarap dünyalarını birleştirdi.

Bodvár Rosé celebrates three million streams on Spotify for the hit song “Bodvár”

"Bodvár Rosé, iyi yaşamanın modern sanatı ile eş anlamlıdır" dedi Bodvár Hafström, Bodvár Rosé'nin Kurucusu. "Misyonumuz, ister bir şişe birinci sınıf rosé'mizi paylaşarak ister müzik ve şarabın uyumlu karışımının tadını çıkararak olsun, neşe ve birliktelik anları yaratmaktır. Furkan ile işbirliğimiz bu misyonu daha da güçlendirdi ve hayattaki güzel şeyleri takdir eden izleyicilerde yankı uyandırdı."

İlk alkolsüz rozesi Bodvár No. 0'ı piyasaya sürdüğünü duyuran Bodvár Rosé, sektörde çığır açmaya devam ediyor. Bu son işbirliği, markanın küresel erişim alanını genişleterek dünya çapındaki müzikseverlerle bağlantı kurdu ve Bodvár Rosé deneyimini zenginleştirdi. Şirket, lüks şarap pazarında lider ve yenilikçi marka ortaklıklarında öncü konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Deep House, Indie Dance ve Oriental House'un kendine özgü karışımıyla tanınan Furkan Sert ile yapılan çalışma, Bodvár Rosé'nin misyonuyla doğal olarak örtüşüyor ve markanın üzüm bağlarının ötesine geçerek Avrupa ve ötesindeki plaj kulüplerine ulaşmasını sağlıyor.

Sert, "Bodvár Rosé ile çalışmak ilham verici bir yolculuk oldu," dedi. "Rozeleri aracılığıyla güzel anlar yaratmaya olan bağlılıkları müziğimi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birlikte, yaşama sanatını kutlayan ve hayatın tadını sonuna kadar çıkaran özel bir şey yarattık."

Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: www.bodvarrose.com

Bodvár Rosé Hakkında

2007 yılında Provence'ın güneşli bağlarında kurulan Bodvár Rosé, seçkin bir premium roze şarap üreticisidir. Kalite ve zarafete adanmış ödüllü rozelerimiz gevrek, taze tatları ve Fransız Rivierası'nın özünü her ortama taşıma becerileriyle ünlüdür. Her bir şişe Güney Fransa'nın neşesini ve romantizmini yakalamak için üretilmiştir ve her yudumu Bodvár anının lüksünü ve güzelliğini yaşamaya davet eder. Dünya çapında seçkin restoranlarda, otellerde ve perakendecilerde hayatın zevklerini kutlarken bize katılın. Bodvár Rosé ve anılar yaratma taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgiyi www.bodvarrose.com adresinde bulabilirsiniz.

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