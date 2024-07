Bodvár Rosé é pioneiro no mercado "NoLo" em meio à mudança de toda a indústria para bebidas não alcoólicas e com baixo teor alcoólico

À medida que a Geração Z e a Geração Y impulsionam uma mudança duradoura em direção a estilos de vida não alcoólicos e com baixo teor alcoólico, a Bodvár Rosé lidera o setor com ofertas NoLo inovadoras e premium que atendem às demandas em evolução dos consumidores modernos.

JUPITER, Flórida, 9 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A indústria do álcool está passando por uma transformação significativa à medida que a tendência sem álcool/baixo teor alcoólico, conhecida como "NoLo", remodela as preferências e demandas dos consumidores. Na vanguarda desta mudança está a Bodvár Rosé, pioneira e inovadora na indústria do vinho rosé, liderando o mercado com as suas ofertas premium NoLo. Com o lançamento bem-sucedido do Bodvár No. 0, um rosé sem álcool, a marca continua a estabelecer novos padrões e a atender às necessidades em evolução dos consumidores modernos.

Bodvár nº 1, Bodvár nº 5, Bodvár nº 0

"O futuro da indústria do álcool está em marcas fortes dentro do segmento NoLo que atendam às preferências das gerações mais jovens", disse Bodvar Hafström, fundador da Bodvár Rosé. "A introdução do Bodvár No. 0 é um testemunho do nosso compromisso em liderar esta transformação da indústria, oferecendo uma opção premium não alcoólica juntamente com os nossos premiados vinhos rosés."

O movimento NoLo, composto principalmente pela Geração Z e Millennials, está impulsionando uma grande mudança na indústria de bebidas. Esses consumidores mais jovens priorizam a saúde, o bem-estar e o consumo consciente, criando um aumento na popularidade de bebidas não alcoólicas e com baixo teor alcoólico. Essa mudança apresenta desafios e oportunidades para a indústria, levando as marcas a se afastarem das bebidas alcoólicas tradicionais em direção a produtos inovadores e de qualidade. A IWSR espera que os volumes sem álcool cresçam a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de +9% entre 2022 e 2026. A Bodvár Rosé se destaca como uma das principais marcas premium NoLo em todo o mundo, atendendo ao duplo critério de atrair o crescente grupo demográfico de consumidores que preferem um estilo de vida sem ou com baixo teor alcoólico, ao mesmo tempo em que se alinha com a tendência mais ampla do setor de consumo consciente e consciente da saúde.

"A indústria do álcool há muito tempo é dominada por destilados com alto teor alcoólico, como vodka, uísque, tequila e gin, com estratégias de vendas centradas em histórias de marca convincentes", disse Rolf Cassergren, ex-vice-presidente da Absolut Vodka e consultor sênior da Bodvár Rosé. "No entanto, a mudança de preferências dos consumidores mais jovens representa um desafio significativo. Embora a demanda por produtos com alto teor de álcool permaneça, as equipes de vendas agora devem passar de apresentações rápidas da marca para discussões mais detalhadas sobre processos e ingredientes de produção, como varietais de uva. Isso torna o processo de vendas mais demorado e complexo. A Bodvár Rosé está bem posicionada para enfrentar este desafio com uma marca forte e um compromisso inabalável com a qualidade. Nossa capacidade de adaptação e foco na inovação nos permite prosperar neste mercado em evolução, estabelecendo novos padrões para a indústria."

O estimado portfólio da Bodvár Rosé inclui uma bela família de cinco vinhos rosés rosa-salmão, cada um adequado para todas as ocasiões. Produzidos na renomada região da Provença, no sul da França, esses vinhos rosés se beneficiam da combinação perfeita de clima, terroir, técnicas de vinificação e mistura cuidadosa de variedades de uvas. O Bodvár No. 1 Rosé oferece uma experiência seca, fresca e frutada com notas elegantes de bagas vermelhas, enquanto o Côtes de Provence Bodvár No. 5 Rosé apresenta um tom pálido com nuances de pétalas de rosa e um aroma complexo de citrinos e flores brancas, tornando-o um vinho gourmet ideal para desfrutar durante todo o ano com os amigos.

Fundada em 2007 nas vinhas ensolaradas da Provença, a Bodvár Rosé sempre se dedicou à elaboração de vinhos rosés excepcionais que capturam a essência da Riviera Francesa. Com rosés premiados celebrados por seus sabores frescos e frescos, a Bodvár Rosé continua inovando e se adaptando às mudanças nas preferências dos consumidores, garantindo que cada produto mantenha o legado de excelência da marca. Cada garrafa de Bodvár Rosé captura a alegria e o romance da Riviera Francesa, tornando cada gole uma experiência luxuosa.

"Sempre nos dedicamos à elaboração de vinhos rosés que incorporam a elegância e o espírito da Riviera Francesa", disse Hafström. "Estamos abraçando a tendência NoLo enquanto nos mantemos fiéis às nossas raízes. O nosso objetivo é proporcionar uma experiência sofisticada e agradável a todos os consumidores, quer prefiram opções tradicionais ou não alcoólicas."

O Bodvár nº 0 estará disponível em mercados selecionados a partir do quarto trimestre de 2024. Para mais informações, visite www.bodvarrose.com.

Sobre a Bodvár Rosé

Fundada em 2007 nas vinhas ensolaradas da Provença, a Bodvár Rosé é uma distinta produtora de vinhos rosés premium. Com uma dedicação à qualidade e elegância, nossos rosés premiados são celebrados por seus sabores frescos e frescos e pela capacidade de trazer a essência da Riviera Francesa para qualquer ocasião. Cada garrafa é criada para capturar a alegria e o romance do sul da França, tornando cada gole um convite para experimentar o luxo e a beleza de um momento Bodvár. Junte-se a nós para celebrar os prazeres da vida em restaurantes, hotéis e revendedores selecionados em todo o mundo. Descubra mais sobre o Bodvár Rosé e nosso compromisso com a criação de memórias em www.bodvarrose.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456413/Bodvar_Rose_NoLo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2456412/Bodvar_Rose_Logo.jpg

