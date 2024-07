Bodvár Rosé apre la strada al mercato "NoLo" nel contesto di uno spostamento a livello di settore verso le bevande analcoliche e a basso tenore alcolico

Mentre la Generazione Z e i Millennial guidano un cambiamento duraturo verso stili di vita improntati al consumo di analcolici e di bevande a basso tenore alcolico, Bodvár Rosé è leader del settore con offerte NoLo innovative e di alta qualità che soddisfano le richieste in evoluzione dei consumatori moderni.

JUPITER, Florida, 10 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Il settore delle bevande alcoliche sta subendo una trasformazione significativa perché la tendenza al consumo di bevande analcoliche/a basso tenore alcolico, denominata "NoLo", rimodella le preferenze e le richieste dei consumatori. In prima linea in questo cambiamento c'è Bodvár Rosé, pioniere e innovatore nel settore del vino rosé, leader con le sue offerte premium NoLo. Con il successo del lancio di Bodvár No. 0, un rosé analcolico, il marchio continua a stabilire nuovi standard e a soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori moderni.

Bodvár No. 1, Bodvár No. 5, Bodvár No. 0

"Il futuro dell'industria degli alcolici risiede in marchi forti all'interno del segmento NoLo che soddisfano le preferenze delle generazioni più giovani", ha affermato Bodvar Hafström, fondatore di Bodvár Rosé. "Il lancio di Bodvár No. 0 testimonia il nostro impegno a guidare questa trasformazione del settore, offrendo una scelta analcolica di alta qualità insieme ai nostri pluripremiati vini rosé".

Il movimento NoLo, composto principalmente dalla generazione Z e dai Millennial, sta determinando un cambiamento importante nel settore delle bevande. Questi consumatori più giovani danno priorità alla salute, al benessere e al bere consapevole, creando un'impennata nella popolarità delle bevande analcoliche e a basso tenore alcolico. Questo cambiamento presenta sia sfide che opportunità per il settore, spingendo i marchi ad allontanarsi dai tradizionali liquori ad alto tenore alcolico verso prodotti innovativi e orientati alla qualità. IWSR prevede che i volumi di bevande analcoliche aumenteranno a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del +9% tra il 2022 e il 2026. Bodvár Rosé è uno dei marchi premium NoLo leader a livello globale, soddisfacendo il duplice criterio di attrarre la crescente fascia demografica di consumatori che preferiscono uno stile di vita caratterizzato dal consumo di bevande analcoliche o a basso tenore alcolico, allineandosi al tempo stesso con la tendenza più ampia del settore verso un bere consapevole e attento alla salute.

"L'industria degli alcolici è stata a lungo dominata da liquori ad alto tenore alcolico come vodka, whisky, tequila e gin, con strategie di vendita incentrate su storie avvincenti del marchio", ha affermato Rolf Cassergren, ex vicepresidente presso Absolut Vodka e consulente senior Bodvár Rosé. "Tuttavia, le mutevoli preferenze dei consumatori più giovani rappresentano una sfida significativa. Mentre la domanda di prodotti ad alto contenuto alcolico rimane forte, i team di vendita devono ora passare da rapide presentazioni del marchio a discussioni più dettagliate sui processi di produzione e sugli ingredienti, come i vitigni. Ciò rende il processo di vendita più lungo e complesso. Bodvár Rosé è ben posizionata per affrontare questa sfida con un marchio forte e un impegno costante alla qualità. La nostra capacità di adattamento e di focalizzazione sull'innovazione ci consente di prosperare in questo mercato in evoluzione, stabilendo nuovi standard per il settore".

Lo stimato portfolio di Bodvár Rosé comprende una bellissima famiglia di cinque vini rosati rosé, ciascuno adatto a tutte le occasioni. Prodotti nella famosa regione della Provenza, nel sud della Francia, questi rosé beneficiano della perfetta combinazione di clima, terroir, tecniche di vinificazione e un'attenta miscelazione dei vitigni. Bodvár No. 1 Rosé offre un gradevole sapore asciutto, fresco e fruttato con eleganti note di frutti di bosco rossi, mentre il Côtes de Provence Bodvár No. 5 Rosé presenta una tonalità pallida con sfumature di petali di rosa e un aroma complesso di agrumi e fiori bianchi, che lo rendono un vino gourmet ideale da gustare tutto l'anno con gli amici.

Fondata nel 2007 nei vigneti soleggiati della Provenza, Bodvár Rosé si è sempre dedicata alla produzione di vini rosé eccezionali che catturano l'essenza della Costa Azzurra. Con i pluripremiati rosé celebrati per i loro sapori freschi e frizzanti, Bodvár Rosé continua a innovare e ad adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori, garantendo che ogni prodotto mantenga l'eredità di eccellenza del marchio. Ogni bottiglia di Bodvár Rosé cattura la gioia e il romanticismo della Costa Azzurra, rendendo ogni sorso un'esperienza lussuosa.

"Ci siamo sempre dedicati alla produzione di vini rosé che incarnano l'eleganza e lo spirito della Costa Azzurra", ha affermato Hafström. "Stiamo abbracciando la tendenza NoLo rimanendo fedeli alle nostre radici. Il nostro obiettivo è offrire un'esperienza sofisticata e piacevole a tutti i consumatori, sia che preferiscano bevande tradizionali o analcoliche".

Bodvár No. 0 sarà disponibile in mercati selezionati a partire dal quarto trimestre del 2024. Per ulteriori informazioni visitare www.bodvarrose.com.

