BPIC celebra o quinto aniversário: Avanço da cooperação dos BRICS

XIAMEN, China, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Isso é relatado pelo Fujian Media Group:

Em novembro de 2020, o Centro de Inovação da Parceria do BRICS para a Nova Revolução Industrial (PartNIR) foi lançado em Xiamen, província de Fujian, para promover a cooperação em áreas como coordenação de políticas, desenvolvimento de talentos e colaboração em projetos. Nos últimos cinco anos, as realizações do Centro de Inovação PartNIR foram reconhecidas e afirmadas nas declarações da Cúpula do BRICS e da Reunião de Ministros da Indústria do BRICS. Tornou-se a segunda maior entidade institucional sob o quadro de cooperação do BRICS em termos de influência, perdendo apenas para o Novo Banco de Desenvolvimento.

Em termos de coordenação de políticas, Fujian estabeleceu um mecanismo regular de diálogo sobre políticas, organizou mais de 40 eventos internacionais de intercâmbio de alto nível e realizou o Fórum do BRICS sobre a Parceria para a Nova Revolução Industrial, divulgando uma série de resultados cooperativos. A província promoveu o estabelecimento da Rede Internacional de Think Tanks dos BRICS e formou a Aliança de Think Tanks do Centro de Inovação BRICS PartNIR. Também facilitou o reconhecimento mútuo de padrões técnicos e de habilidades, criando a iniciativa "BRICS U Code", que emitiu mais de 4 milhões de códigos para produtos de empresas BRICS e "BRICS+".

No desenvolvimento de talentos, Fujian se concentrou nas necessidades dos países do BRICS, desenvolvendo programas de treinamento exclusivos em áreas essenciais da nova revolução industrial. Mais de 90 sessões de treinamento on-line e off-line foram realizadas, com treinamento off-line para mais de 2.600 participantes. O Programa de Bolsas de Excelência "Golden Egret" do BRICS foi implementado para ajudar a cultivar profissionais de alto nível nas áreas industrial, de comunicações e afins. A primeira sessão do programa foi realizada em Xiamen em agosto. Plataformas como o Concurso de Inovação Industrial do BRICS foram criadas para promover o intercâmbio de talentos, com o concurso realizado por cinco anos consecutivos atraindo mais de 6.000 inscrições de projetos. O Programa "Heart Sapling" foi lançado para explorar novos modelos de cooperação médica entre os países do BRICS, atraindo dezenas de acadêmicos visitantes de 12 países para a China para treinamento. Em colaboração com a Universidade Estatal de Moscou e a Universidade de Xiamen, foi criado o Centro de Pesquisa da Economia Digital do Centro de Inovação BRICS PartNIR.

No desenvolvimento de projetos, Fujian estabeleceu uma série de parques industriais especializados sob o Centro de Inovação PartNIR, com o Parque de Incubação de Ciência e Inovação China-BRICS para a Nova Era avançando de forma constante. Foram criadas oito plataformas de inovação industrial e capacitação para apoiar a inovação colaborativa nas cadeias industriais e de suprimentos. Por meio de eventos de combinação de projetos, 138 projetos de cooperação do BRICS foram assinados, com um investimento total de 62 bilhões de RMB. Plataformas de serviços inovadoras, como a zona de serviços dos BRICS na "Janela Única" de Comércio Internacional, foram criadas para facilitar a cooperação econômica e comercial. A construção do Centro de Excelência Aduaneira do BRICS foi lançada. Notavelmente, a primeira rota de "Operador Econômico Autorizado" do BRICS da China e a primeira rota de frete aéreo de comércio eletrônico transfronteiriço da cidade do BRICS foram lançadas de Xiamen e estão operando sem problemas.

FONTE Fujian Media Group