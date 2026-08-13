Brasil impulsiona o crescimento da Essity na América Latina em categorias-chave de higiene e saúde

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde, destaca a América Latina, incluindo o Brasil, como uma de suas regiões mais estratégicas para impulsionar o crescimento de categorias prioritárias, como cuidados femininos, incontinência, higiene profissional e soluções médicas. Esse desempenho contribui para o crescimento estável reportado pela companhia em seu relatório de resultados financeiros do segundo trimestre de 2026.

Vendas líquidas globais da Essity aumentaram 2,6% no segundo trimestre de 2026 / FOTO DIVULGAÇÃO ESSITY

De acordo com o relatório financeiro mais recente da Essity, durante o segundo trimestre de 2026, as vendas líquidas globais aumentaram 2,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento reflete um portfólio mais robusto, investimentos estratégicos e uma presença ampliada em categorias e mercados com alto potencial de desenvolvimento.

Nesse contexto, a América Latina manteve um crescimento estável e contribuiu positivamente para os resultados das divisões de Personal Care e Professional Hygiene, duas áreas prioritárias dentro da estratégia global da companhia para crescimento rentável. A região latino-americana representa aproximadamente 35% das vendas globais de Personal Care e cerca de 9% das vendas de Professional Hygiene.

Em Personal Care LATAM, a companhia mantém uma evolução positiva impulsionada pelo fortalecimento de marcas líderes e por uma maior presença de mercado. No Brasil, destaca-se a expansão da Libresse em estados estratégicos como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Paraíba, o que tem contribuído para ampliar o alcance da marca e reforçar sua posição competitiva no país.

Da mesma forma, TENA Brasil continua ampliando sua presença em uma categoria com importantes oportunidades de crescimento, impulsionadas pela crescente conscientização sobre saúde e bem-estar ao longo de todas as fases da vida.

Em Professional Hygiene, o negócio segue crescendo graças à maior adoção de soluções de alto valor agregado por empresas e instituições que buscam melhorar a eficiência, a segurança e os padrões de higiene em suas operações.

Já em Health & Medical LATAM, a inovação continua sendo um fator de diferenciação. Soluções como Sorbact seguem ganhando relevância devido aos seus benefícios clínicos e à sua tecnologia livre de componentes químicos, enquanto a categoria de terapia compressiva fortalece sua participação em tratamentos relacionados à saúde vascular e ao cuidado de pacientes.

"O Brasil é um dos mercados mais estratégicos para a Essity na América Latina. Sua escala, dinamismo e relevância para categorias-chave como cuidado feminino, incontinência, higiene profissional e soluções médicas fazem dele um fator essencial para o nosso crescimento regional. Continuaremos investindo em inovação e fortalecendo nossas marcas para atender às necessidades de milhões de consumidores, clientes e pacientes brasileiros", afirmou André Aguiar, Country Manager Essity Brasil.

Durante o primeiro semestre de 2026, a Essity continuou avançando globalmente na implementação de sua nova estrutura organizacional, na otimização de seu portfólio, na aquisição do negócio de cuidados femininos na América do Norte e na revisão estratégica da unidade de Consumer Tissue. Além disso, a companhia reafirmou seu compromisso com o crescimento rentável por meio da inovação, da eficiência operacional e do investimento nas categorias com maior potencial de desenvolvimento.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa global líder em higiene e saúde. Todos os dias, um bilhão de pessoas em todo o mundo utilizam nossos produtos, serviços e soluções. Nosso propósito é romper barreiras para o bem-estar, beneficiando consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e a sociedade em geral.

Estamos presentes em aproximadamente 150 países por meio das principais marcas globais TENA e Tork, além de outras marcas como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa.

Em 2025, a Essity registrou vendas de aproximadamente € 13 bilhões e empregou cerca de 36 mil pessoas. A sede da companhia está localizada em Estocolmo, Suécia, e suas ações são negociadas na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

FONTE Essity