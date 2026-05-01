Brasil Inova com Produção de Tubos de Raios-X para Tomografia e Parceria Envolvendo Transferência de Tecnologia Estratégica Internacional

SÃO PAULO, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O cenário da radiologia brasileira atinge um novo patamar de maturidade com o pioneirismo na produção nacional de tubos de raios-X para tomografia computadorizada (TC), peça consumível vital e indispensável para o funcionamento deste tipo de equipamentos, avanço que ganha tração com a atuação da Innocare.DR, integrante do grupo CromoMed, ao liderar iniciativas de internalização tecnológica e fortalecer a cadeia produtiva nacional em parceria com players internacionais.

Este marco é fruto de uma colaboração estratégica de transferência tecnológica entre os Grupos CromoMed "Innocare.DR" e a Chronos Imaging, empresa com base em Aurora, Illinois (EUA), líder global de manufatura que há três décadas define os padrões mundiais de qualidade. A parceria causa grande impacto para o custo-benefício, garantia de qualidade e durabilidade de componentes radiológicos comercializados no Brasil.

Historicamente, o sistema de saúde brasileiro enfrenta severa dependência de importações de peças desta indústria, resultando em custos elevados, longos prazos de entrega e manutenção e, por consequência, inatividade prolongada (downtime) de equipamentos TC.

A internalização da tecnologia de fabricação utilizando componentes originais e produção local certificados pela matriz americana traz previsibilidade operacional inédita para hospitais e clínicas brasileiras, fortalecendo a infraestrutura de saúde por meio da disponibilização de tecnologia de ponta na área com custo mais acessível e eliminando gargalos logísticos críticos, garantindo a continuidade assistencial com troca imediata.

Em um país de dimensões continentais, a agilidade na reposição de peças é determinante para reduzir o tempo de espera por exames e garantir que o diagnóstico por imagem chegue de forma ininterrupta à população.

Com capilaridade em todo o território nacional, as empresas envolvidas nesta iniciativa têm capacidade para atender não somente ao parque instalado brasileiro, mas também se posicionam como fornecedoras estratégicas para todo o Mercosul. Ao exportar tecnologia de alto valor agregado produzida no país, o Brasil reforça seu papel como protagonista na inovação em saúde na América Latina.

Para informações sobre soluções técnicas e suporte especializado, a CromoMed "Innocare.DR" disponibiliza atendimento por meio do e-mail [email protected] ou por canais oficiais de comunicação.

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FONTE Innocare.DR