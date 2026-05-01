O avanço disruptivo da Inovação tecnológica médica no Brasil

Parceria exclusiva entre Innocare.DR e EDAN posiciona o país no radar global da inovação em saúde

SÃO PAULO, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em um movimento estratégico que reforça o protagonismo da inovação em equipamentos para o setor da saúde, a Innocare.DR firma parceria exclusiva com a EDAN, gigante global de tecnologia médica, avançando em sua expansão na América Latina.

Presente em mais de 170 países, forte investimento em pesquisa e portfólio com mais de 1.200 patentes, a companhia chinesa encontrou no Brasil um aliado para ampliar o acesso a soluções médicas de alta performance. A parceria combina a robustez tecnológica e capacidade produtiva da EDAN com o conhecimento em inovação dos produtos no mercado e a atuação local da Innocare.DR, criando um eixo relevante para distribuição, suporte e desenvolvimento no setor de diagnóstico e monitoramento clínico.

Para além dos números, esta parceria sinaliza uma mudança importante na dinâmica do mercado: o fortalecimento de conexões globais com impacto direto no acesso à saúde. Com isso, a Innocare.DR reforça o seu compromisso com inovação tecnológica em diagnóstico e soluções inteligentes, apresentando novos produtos ao mercado brasileiro. É o caso dos novos Sistemas de Ultrassom "Acclarix LX25" e "Acclarix LX85", sendo este o primeiro sistema em carrinho equipado com a plataforma "SynSight Zone" que entrega alta performance de imagem aliada a ferramentas inteligentes de medição, capazes de apoiar diagnósticos mais precisos e otimizar o fluxo de exames de rotina.

Para saber mais sobre as soluções e parcerias, a Innocare.Dr disponibiliza seus canais oficiais de atendimento para empresas e instituições de saúde interessadas em soluções inovadoras na área de diagnóstico por imagem no território nacional. O contato pode ser feito por meio do site institucional, redes sociais e equipe comercial, que atua diretamente no suporte e na implementação das tecnologias em todo o território nacional.

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FONTE Innocare.DR