BRASILAGRO - RELATÓRIO ANUAL: FORM 20-F

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ("BrasilAgro") arquivou no dia 30 de outubro de 2025, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") o seu Relatório Anual – Form 20-F relativo ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025.

Nos termos e para os efeitos das regras da New York Stock Exchange, o Relatório Anual – Form 20-F encontra-se disponível no site da BrasilAgro em https://ri.brasil-agro.com/. Adicionalmente, todos os acionistas da BrasilAgro poderão solicitar gratuitamente uma cópia física das demonstrações financeiras auditadas arquivadas junto a SEC. Para isso, devem entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da BrasilAgro, conforme indicado abaixo:

