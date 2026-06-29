Brasileiros ampliam busca por telas maiores e vendas de Smart TVs crescem 117% na Livelo

Modelos acima de 75 polegadas avançam 310% e impulsionam crescimento da categoria; maio registra melhor desempenho histórico em razão do maior torneio de futebol do mundo

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O interesse dos brasileiros por melhores experiências de entretenimento dentro de casa para acompanhar ao maior torneio de futebol do mundo tem impulsionado o desempenho da categoria de Smart TVs em 2026 na Livelo, o maior e mais completo ecossistema de engajamento do Brasil. Entre janeiro e maio, as vendas cresceram 117% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em um movimento que reforça mudanças no comportamento de consumo e a busca crescente por aparelhos de maior porte.

O desempenho ganhou força especialmente em maio. No mês, as vendas ficaram 70% acima da média observada entre janeiro e abril, indicando uma aceleração relevante da demanda e consolidando o período como um dos mais fortes para o segmento até agora e assegurou o melhor resultado histórico da categoria na plataforma.

Além do avanço em volume, o desempenho veio acompanhado por uma evolução no valor movimentado pela categoria. O incremento foi de R$ 16,6 milhões em vendas na comparação anual, refletindo um consumidor mais disposto a investir em aparelhos com maior entrega de experiência e tecnologia.

"Os resultados mostram que o consumidor brasileiro está cada vez mais orientado pela experiência que deseja construir dentro de casa. O avanço das Smart TVs, especialmente dos modelos maiores, indica uma busca por momentos de entretenimento mais completos e por escolhas que entreguem valor no dia a dia", afirma Marcelino Cruz, diretor executivo de Negócios e Growth da Livelo.

Além do crescimento em vendas, a categoria de Smart TVs movimentou 77,3 milhões de pontos resgatados e gerou o acúmulo de outros 16,9 milhões de pontos entre janeiro e maio. Os números mostram como produtos de maior valor agregado seguem entre as principais escolhas dos consumidores dentro do ecossistema da Livelo.

Interesse por telas maiores impulsiona avanço da categoria

Embora os modelos médios, entre 50 e 70 polegadas, ainda concentrem a maior parte das vendas, com participação de 49% no acumulado do ano, o principal destaque ficou com os televisores de maior dimensão. As Smart TVs a partir de 75 polegadas registraram crescimento de 310% na comparação anual e responderam pela maior parte do incremento de R$ 16,6 milhões em vendas observado no período.

O resultado mostra que o avanço da categoria não aconteceu apenas pelo aumento no volume comercializado, mas também por uma mudança no perfil dos produtos escolhidos pelos consumidores. Enquanto os modelos entre 50 e 70 polegadas seguem liderando em volume, o crescimento acelerado das TVs acima de 75 polegadas indica consumidores mais dispostos a investir em qualidade de imagem, conectividade e experiências mais completas dentro de casa.

Entre as marcas mais procuradas pelos consumidores, Samsung liderou as vendas no período, seguida por TCL e LG. Já entre os canais de compra, o aplicativo concentrou a maior parte das transações realizadas, reforçando a relevância do ambiente digital na jornada de descoberta e compra desses produtos.

O comportamento de compra também mostrou concentração em grandes operações de varejo e marketplaces. Entre os parceiros com maior participação nas vendas da categoria na Livelo, o Grupo Casas Bahia liderou o período e respondeu por 77% do volume transacionado, seguido por Magalu, com 21%, e Carrefour, com 0,8%.

Os resultados observados pela Livelo ao longo dos primeiros meses do ano reforçam o papel do ecossistema na conexão entre consumidores e categorias que ganham relevância no dia a dia. No caso das Smart TVs, o avanço da demanda por telas maiores evidencia uma busca crescente por experiências mais completas e por decisões de compra cada vez mais planejadas.

Sobre a Livelo

A Livelo é o maior e mais completo ecossistema de engajamento do Brasil. Com dez anos de mercado, já possui mais de 59 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

FONTE Livelo