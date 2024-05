Budapeste sedia exposição itinerante bem-sucedida da segunda China International Supply Chain Expo.

O presidente Ren enfatizou as capacidades complementares da cadeia de suprimentos da China e da Hungria, observando que a promoção de laços mais estreitos entre os fabricantes de ambos os países poderia solidificar uma parceria resiliente e confiável nos setores industriais e da cadeia de suprimentos. O CCPIT e o Ministério de Relações Exteriores e Comércio da Hungria assinaram um memorando de entendimento (MoU) com o objetivo de reforçar a colaboração na cadeia de suprimentos. A Hungria será a convidada de honra na próxima Expo. Essa decisão estratégica é esperada para aprimorar os esforços colaborativos em diversos setores, incluindo veículos elétricos (EVs) e iniciativas de energia renovável, facilitando uma maior conectividade e benefícios mútuos.

O Dr. Parragh enfatizou a parceria estratégica robusta e duradoura entre China e Hungria, afirmando que ela impulsionará significativamente as interações bilaterais em uma ampla variedade de indústrias e setores. O crescente grupo de renda média na China, que busca cada vez mais bens e serviços de alta qualidade, apresenta oportunidades substanciais para as empresas húngaras inovarem e participarem de joint ventures. Para aproveitar isso, a HCCI facilitará a participação da Hungria na próxima segunda Expo, com o objetivo de aprofundar a penetração de mercado na China.

Organizada pelo CCPIT, a Expo é a principal exposição de nível nacional em todo o mundo centrada em cadeias de suprimentos. Na Expo inaugural, a Embaixada da Hungria na China destacou as principais marcas nacionais da Hungria, enfatizando o investimento comercial, o turismo cultural e a inovação tecnológica. Isso mostrou os sucessos colaborativos e as oportunidades potenciais dentro do setor de cadeia de suprimentos entre as duas nações.

Programada de 26 a 30 de novembro em Pequim, a próxima segunda Expo, com o tema Connecting The World For A Shared Future (Conectando o mundo para um futuro compartilhado), apresentará as principais cadeias de suprimentos em manufatura avançada, energia limpa, veículos inteligentes, tecnologia digital, vida saudável e agricultura verde, complementadas por uma área de exposição dedicada a serviços de cadeia de suprimentos. Outros eventos incluirão a promoção de investimentos, o encontro de oferta e demanda e o lançamento de novos produtos. Os esforços para atrair expositores e investidores estão progredindo sem problemas, com grande interesse de empresas de todas as partes do mundo.

Para obter mais informações sobre a Expo, acesse https://en.cisce.org.cn/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2410609/Budapest_Hosts_Successful_Roadshow_Second_China_International_Supply_Chain_Expo.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo