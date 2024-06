Diálogo comercial entre China e Suíça reforça os laços econômicos na Supply Chain Expo e principais líderes dos dois países discutem colaborações futuras durante o segundo evento de promoção da CISCE em Zurique

ZURIQUE, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 19 de junho, aconteceu em Zurique o Diálogo Comercial China-Suíça e a segunda edição da China International Supply Chain Expo (CISCE) Itinerante Suíça. O evento coincidiu com a visita de uma delegação empresarial chinesa liderada por Ren Hongbin, presidente do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT).

Ren Hongbin, Presidente do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional Introduziu os pontos fortes industriais mútuos da China durante o Diálogo Comercial China-Suíça em Zurique. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Entre os principais participantes estavam Ren Hongbin; Chen Yun, Cônsul Geral da China em Zurique e no Principado de Liechtenstein; Xie Guoxiang, Ministro-Conselheiro da Embaixada da China na Suíça; Stefan Barny, Diretor de Rede Global e Relações Institucionais da Switzerland Global Enterprise; e Robert Wiest, Presidente da Câmara de Comércio Suíço-Chinês. Participaram mais de 100 líderes empresariais dos dois países.

O Sr. Ren discutiu o vasto mercado e as redes industriais integradas da China como vantagens significativas de desenvolvimento, justapostas ao status econômico avançado e às capacidades industriais da Suíça. Ele destacou os pontos fortes mútuos do setor industrial e o potencial da rede de suprimentos, incentivando as entidades suíças a participarem da próxima exposição para ampliar os laços de cooperação e otimizar os processos da rede de abastecimento global.

O Sr. Chen elogiou a CISCE inaugural por demonstrar o compromisso da China com a abertura econômica, o que fortaleceu a confiança internacional na segunda exposição. Ele incentivou as empresas suíças a aproveitarem as oportunidades da exposição para entrar no mercado chinês.

O Sr. Xie observou os notáveis pontos fortes industriais da China e da Suíça, destacando o grande potencial de cooperação. Ele incentivou mais empresas a buscar colaborações tangíveis com a China.

O Sr. Barny afirmou que a Switzerland Global Enterprise facilitaria um maior envolvimento suíço na próxima exposição, um passo crucial para reforçar os laços econômicos sino-suíços e globais.

O Sr. Wiest expressou satisfação com os esforços do CCPIT na organização da exposição, descrevendo-a como uma plataforma eficaz e profissional que contribui para o desenvolvimento ordenado do comércio internacional.

A segunda CISCE, agendada para 26 a 30 de novembro de 2024, em Pequim, contará com áreas de exposição para manufatura avançada, veículos inteligentes, agricultura sustentável, energia limpa, tecnologia digital, vida saudável e serviços da rede de abastecimento. Mais de 400 entidades, de empresas locais a players globais, se comprometeram a participar.

Para obter mais informações atualizadas sobre a CISCE, visite https://en.cisce.org.cn/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446479/Ren_Hongbin.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg

FONTE China International Supply Chain Expo