Fórum de Cooperação Econômica e Comercial EUA-China é Realizado para Explorar Mais Oportunidades de Cooperação Empresarial

NOVA YORK, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), participou e fez um discurso no Fórum de Cooperação Econômica e Comercial EUA-China em Nova York durante sua visita aos EUA, junto com a delegação chefiada por líderes empresariais chineses. Mais de 300 representantes de associações empresariais chinesas e americanas participaram do fórum.

Em 29 de julho, horário local, o Fórum de Cooperação Econômica e Comercial EUA-China foi realizado na cidade de Nova York. A imagem mostra Ren Hongbin, presidente do CCPIT, fazendo um discurso. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Ren Hongbin observou: "A China e os Estados Unidos têm economias altamente complementares com interesses profundamente integrados. O fortalecimento da cooperação da cadeia de suprimentos entre nossas duas nações é crucial para manter uma cadeia de suprimentos global estável e impulsionar o crescimento econômico em ambos os países e além. O CCPIT continua comprometido em promover intercâmbios amistosos entre as comunidades empresariais da China e dos EUA. Além disso, incentivamos as empresas chinesas e americanas a usar a China International Supply Chain Expo (CISCE) como uma plataforma para fortalecer a colaboração na cadeia de suprimentos."

Huang Ping, Cônsul Geral do Consulado Geral da China em Nova York, estendeu um convite às empresas americanas a se envolverem com a CISCE para forjar parcerias práticas e promover as relações China-EUA.

Peter Tichansky, presidente e CEO do Business Council for International Understanding, destacou as vastas oportunidades de colaboração em áreas como inovação, transição energética, inteligência artificial, tecnologia de chips e comércio. Ele expressou aspirações de aprofundar os laços com o CCPIT e se esforçar colaborativamente por um cenário global mais seguro e próspero.

Wang Zhanghua, presidente do Centro de Desenvolvimento de Negócios Asiático-Americanos, expressou seu otimismo de que as comunidades empresariais da China e dos EUA usariam o fórum como um catalisador para enfrentar desafios em conjunto, desenvolver novos modelos de cooperação e trabalhar em direção a um futuro próspero, sustentável e inclusivo.

Declan Daly, COO do Conselho de Negócios Internacionais dos EUA (USCIB), afirmou que o USCIB está pronto para aprimorar sua colaboração com o CCPIT e suas afiliadas, com o objetivo de fortalecer os laços bilaterais entre as duas nações.

Hu Wei, Presidente da Câmara Geral de Comércio da China - EUA e Presidente do Banco da China EUA, comprometeu-se a continuar o papel da CGCC na promoção do diálogo e na facilitação de intercâmbios, criando mais oportunidades para a cooperação corporativa sino-americana. Ele aguarda com expectativa a próxima 2ª CISCE em Pequim, em novembro.

A 2ª CISCE, agendada de 26 a 30 de novembro de 2024, em Pequim. Os preparativos estão bem encaminhados, com forte participação de empresas nacionais e internacionais.

