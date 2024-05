Bumrungrad International Hospital obtém credenciamento GHA com "Excelência", demonstrando sua posição de liderança global em turismo médico

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Bumrungrad International Hospital conquistou recentemente sua terceira Acreditação Global de Saúde (GHA) "Acreditação com Excelência", pontuação de 100% em todos os critérios que medem a qualidade do atendimento prestado aos turistas médicos. O Bumrungrad International Hospital orgulha-se de ser o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a receber esta acreditação, uma vez que demonstra o seu compromisso com a liderança na área do turismo médico.

Localizado em Bangkok, Tailândia, o Bumrungrad é um hospital multiespecializado, credenciado internacionalmente, que atende mais de 1,1 milhão de pacientes de mais de 190 países anualmente. Além disso, o Bumrungrad International Hospital tem sido pioneiro global no fornecimento de serviços de saúde de classe mundial e suporte internacional aos pacientes há mais de quatro décadas.

Artirat Charukitpipat, Ph.D., CEO do Bumrungrad International Hospital, declarou: "O Bumrungrad International Hospital é um líder confiável no turismo médico internacional há mais de quatro décadas. Cuidamos de pacientes de todo o mundo, pois nossos pacientes vêm de mais de 190 países. Estamos orgulhosos de ter conquistado com sucesso a nossa terceira acreditação GHA com "Excelência", o que reflete o nosso objetivo de avançar os nossos padrões de qualidade e segurança dos cuidados de saúde na prestação de cuidados aos pacientes - o que fortalece a nossa posição competitiva, e a da Tailândia, no mercado do turismo médico."

Chatchai Yachantha, Ph.D., Diretor de Experiência do Paciente do Bumrungrad International Hospital, acrescentou: "Desde 2017, quando recebemos pela primeira vez a Certificação GHA com Excelência, temos nos concentrado na melhoria contínua de nossos padrões de tratamento para garantir que os pacientes sempre receber uma experiência positiva. Fazemos isso prestando atendimento de maneira calorosa e generosa para ajudar nossos pacientes a se sentirem tão confortáveis quanto se estivessem em casa. Receber uma pontuação de 100% em todos os critérios durante o processo de avaliação do GHA este ano é uma prova da dedicação e diligência de nossas equipes de atendimento em fornecer atendimento centrado no paciente , de acordo com o Bumrungrad Way e os padrões internacionais de atendimento. Isto demonstra o sucesso da nossa forte cultura organizacional, que é transmitida de geração em geração, e é uma força importante necessária para levar a nossa missão para o futuro."

A GHA dedica-se a melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde nas indústrias do turismo médico e do turismo de saúde. Por meio de seus credenciamento, certificação, treinamento, desenvolvimento e otimização e serviços de consultoria, a GHA promove transparência, atendimento centrado no paciente e atendimento contínuo melhoria. Através de seus rigorosos padrões e processo de avaliação, a Acreditação GHA garante que as instalações credenciadas atendam ou superem os padrões internacionais de qualidade e segurança.

Renée-Marie Stephano, J.D., CEO da GHA, elogiou o Bumrungrad International Hospital por seu compromisso inabalável com a excelência e o atendimento centrado no paciente. "A conquista do Credenciamento GHA com Excelência pelo Bumrungrad International Hospital demonstra sua liderança e dedicação em fornecer os mais altos padrões de atendimento a pacientes internacionais", observou a Sra. Stephano. "A experiência do paciente é um fator crucial que mostra as capacidades e competência dos prestadores de cuidados de saúde. Quanto mais um paciente confia em um provedor, mais leal ele será a esse provedor. A acreditação da GHA com 'Excelência' ajuda os prestadores a aumentar a confiança dos pacientes, ao mesmo tempo que destaca quais prestadores são mais capazes de responder às necessidades e expectativas dos atuais turistas médicos."

A Sra. Stephano continuou: "Quero parabenizar o Dr. Artirat, a liderança sênior, os médicos, os enfermeiros e a equipe da linha de frente pelo trabalho incrível que você faz e pelo cuidado compassivo que você oferece a cada um de seus pacientes. Ao priorizar a qualidade e a segurança, a Bumrungrad continua a definir o padrão de excelência em serviços de viagens médicas."

A acreditação da GHA não apenas melhora a experiência dos pacientes, mas também eleva a visibilidade das organizações no cenário mundial de saúde, facilitando o acesso a cuidados de qualidade para viajantes médicos pediátricos ao redor do mundo. Para aumentar a conscientização sobre a importância da acreditação da GHA na melhoria da segurança e da experiência do paciente, a Global Healthcare Accreditation iniciou uma abrangente campanha de marketing multilíngue para consumidores e compradores, disponível em árabe, inglês, espanhol e outros idiomas. A campanha visa educar o mercado sobre os benefícios substanciais de selecionar hospitais que obtiveram a acreditação da GHA para os seus programas de viagens médicas.

O Bumrungrad International Hospital oferece atendimento seguro e eficaz aos seus pacientes por meio do processo de melhoria contínua. Os pacientes podem ter certeza de que o hospital fornecerá cuidados da mais alta qualidade que atendem ou excedem os padrões internacionais de segurança do paciente.

Sobre Bumrungrad International Hospital

Fundado em 1980, o Bumrungrad International Hospital é uma instituição líder de saúde localizada no coração de Bangkok, na Tailândia. Reconhecida pelos seus serviços médicos de classe mundial, a Bumrungrad oferece atendimento abrangente em mais de 70 especialidades médicas. Com um compromisso com a excelência e a inovação, o Bumrungrad International Hospital continua a definir o padrão de cuidados de saúde de qualidade no Sudeste Asiático e além. Para obter mais informações, visite www.bumrungrad.com.

Sobre a acreditação global de saúde (GHA):

Na GHA, somos mais do que um organismo de acreditação: somos parceiros estratégicos comprometidos em melhorar as experiências dos pacientes e as práticas globais de saúde. Nossa experiência, proveniente de agências líderes de credenciamento, pioneiros da área da saúde e executivos de alto nível do setor de viagens médicas, garante soluções personalizadas para governos, prestadores de serviços de saúde e outras partes interessadas do setor em todo o mundo.

Com a missão de elevar os padrões de saúde em todo o mundo, preenchemos lacunas no turismo médico, nos serviços de saúde, na hospitalidade e no bem-estar, promovendo a excelência e a confiança em cada jornada do paciente. Nosso impacto é visto no aumento do volume de pacientes, nos índices de satisfação mais elevados e no aprimoramento geral da sua estratégia de negócios.

