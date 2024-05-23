مستشفى بومرونغراد الدولي يحصل على اعتماد GHA مع "التميز"، مما يدل على مكانته الرائدة عالميا في السياحة الطبية

بالم بيتش جاردنز، فلوريدا، 23 ماي/أيار 2024-- /PRNewswire/ حصل مستشفى بومرونغراد الدولي مؤخرا على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) الثالث "الاعتماد مع التميز"، الذي تلقى درجة 100٪ في جميع المعايير التي تقيس جودة الرعاية المقدمة للسياح الطبيين. يفخر مستشفى بومرونغراد الدولي بكونه أول مستشفى خارج الولايات المتحدة يحصل على هذا الاعتماد، لأنه يدل على التزامه بالريادة في مجال السياحة الطبية.

يقع مستشفى بومرونغراد في بانكوك، تايلاند، وهو مستشفى متعدد التخصصات معتمد دوليًا، يقدم الرعاية الصحية لأكثر من 1.1 مليون مريض من أكثر من 190 دولة سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، كان مستشفى بومرونغراد الدولي رائدًا عالميًا في تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى ودعم المرضى الدوليين لما يقرب من أربعة عقود.

قال أرتيرات شاروكيتبيبات، حاصل على دكتوراه، والرئيس التنفيذي لمستشفى بومرونغراد الدولي: "كان مستشفى بومرونغراد الدولي رائدًا موثوقًا في السياحة الطبية الدولية لأكثر من أربعة عقود. نحن نهتم بالمرضى من جميع أنحاء العالم، حيث يأتي مرضانا من أكثر من 190 دولة. نحن فخورون بنجاحنا في الحصول على اعتماد GHA الثالث لدينا مع "التميز"، والذي يعكس هدفنا في تطوير معاييرنا لجودة الرعاية الصحية والسلامة في تقديم رعاية المرضى، والتي تعزز موقفنا التنافسي وموقع تايلاند في سوق السياحة الطبية."

وأضاف تشاتشاي ياشانثا، حاصل على دكتوراه، كبير مسؤولي تجربة المرضى في مستشفى بومرونغراد الدولي: "منذ عام 2017، عندما حصلنا لأول مرة على اعتماد GHA مع التميز، ركزنا على التحسين المستمر لمعايير العلاج لدينا لضمان حصول المرضى دائمًا على تجربة إيجابية. نقوم بذلك من خلال تقديم الرعاية بطريقة دافئة وسخية لمساعدة مرضانا على الشعور بالراحة كما لو كانوا في منازلهم. إن الحصول على درجة 100٪ في جميع المعايير خلال عملية تقييم GHA هذا العام هو دليل على التفاني والجد من فرق الرعاية لدينا في توفير الرعاية التي تركز على المريض وفقًا لطريقة بومرونغراد ومعايير الرعاية الدولية. هذا يدل على نجاح ثقافتنا التنظيمية القوية، والتي تنتقل من جيل إلى جيل، وهي قوة مهمة مطلوبة لنقل مهمتنا إلى المستقبل."

GHA مهمتها تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامتها في مجال السياحة العلاجية. فمن خلال خدمات الاعتماد الخاصة بها، والشهادات، والتدريبات، والتطوير والتحسين والاستشارات، تعزز GHA الشفافية والرعاية المركزة على المريض والتحسين المستمر. من خلال معاييرها الصارمة وعملية التقييم، يضمن اعتماد GHA أن المرافق المعتمدة تلبي أو تتجاوز المعايير الدولية للجودة والسلامة.

أشادت رينيه ماري ستيفانو، ج.د.، الرئيسة التنفيذية لـ GHA، بمستشفى بومرونغراد الدولي لالتزامه الثابت بالتميز والرعاية التي تركز على المريض. وأشارت السيدة ستيفانو إلى أن "إنجاز مستشفى بومرونغراد الدولي في اعتماد GHA مع التميز يدل على قيادته وتفانيه في توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى الدوليين". "تجربة المريض هي عامل حاسم يعرض قدرات وكفاءة مقدمي الرعاية الصحية. كلما زادت ثقة المريض في مقدم الخدمة، كلما زاد ولائه لهذا المزود. يساعد اعتماد GHA مع "التميز" مقدمي الخدمات على زيادة ثقة المرضى مع تسليط الضوء أيضًا على أي مقدمي الخدمات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات وتوقعات السياح الطبيين الحاليين."

وتابعت السيدة ستيفانو قائلة: "أريد أن أهنئ الدكتور أرتيرات، والقيادة العليا، والأطباء، والممرضات، والموظفين في الخطوط الأمامية على العمل المدهش الذي تقومون به وعلى الرعاية الرحيمة التي تقدمونها لكل واحد من مرضاكم. من خلال إعطاء الأولوية للجودة والسلامة، يستمر بومرونغراد في وضع معايير التميز في خدمات السفر الطبي."

لا يعزز الاعتماد العالمي للرعاية الصحية تجارب المرضى فحسب، بل يرفع أيضًا رؤية المنظمات نحو المشهد الصحي العالمي، مما يسهل حصول المسافرين الطبيين من الأطفال في جميع أنحاء العالم على أرقى مستوى من الرعاية. لزيادة الوعي بأهمية الاعتماد العالمي للرعاية الصحية GHA في تعزيز السلامة وتجربة المريض، بدأت منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية حملة تسويقية شاملة متعددة اللغات للمستهلكين والمشترين باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والإسبانية ولغات أخرى. تهدف الحملة إلى تثقيف السوق حول الفوائد الجوهرية لاختيار المستشفيات التي حصلت برامجها في السياحة العلاجية على اعتماد منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية.

يوفر مستشفى بومرونغراد الدولي رعاية آمنة وفعالة لمرضاه من خلال عملية التحسين المستمر. يمكن للمرضى أن يكونوا واثقين من أن المستشفى سيوفر أعلى جودة من الرعاية التي تلبي أو تتجاوز المعايير الدولية لسلامة المرضى.

حول مستشفى بومرونغراد الدولي:

تأسس مستشفى بومرونغراد الدولي في عام 1980، وهو مؤسسة رعاية صحية رائدة يقع في قلب بانكوك، تايلاند. يشتهر بومرونغراد بخدماته الطبية ذات المستوى العالمي، ويقدم رعاية شاملة في أكثر من 70 تخصصًا طبيًا. مع الالتزام بالتميز والابتكار، يواصل مستشفى بومرونغراد الدولي وضع المعيار للرعاية الصحية الجيدة في جنوب شرق آسيا وما وراءها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bumrungrad.com.

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

في GHA، نحن أكثر من هيئة اعتماد، نحن شركاء استراتيجيون ملتزمون بتعزيز تجارب المرضى وممارسات الرعاية الصحية العالمية. تضمن خبرتنا، المستمدة من وكالات الاعتماد الرائدة، ورواد مجال الرعاية الصحية، والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في صناعة السفر العلاجي، حلول مصممة خصيصًا للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من الأطراف المعنية في هذا المجال في جميع أنحاء العالم.

من خلال مهمة تحسين معايير الرعاية الصحية على مستوى العالم، فإننا نعمل على سد الفجوات في السياحة العلاجية وخدمات الرعاية الصحية والضيافة والعافية، وتعزيز التميز والثقة في رحلة كل مريض. يظهر تأثيرنا في زيادة أعداد المرضى، وارتفاع درجات رضاهم، وتعزيز استراتيجية عملك بشكل عام.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1705658/Global_Healthcare_Accreditation.jpg