BV anuncia medidas de apoio a clientes e parceiros no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do país, anuncia medidas para apoiar a população, seus clientes e seus parceiros do Rio Grande do Sul afetados pelas recentes chuvas na região.

Entre as ações emergenciais e estruturantes, o banco BV vai destinar até R$10 milhões para a revitalização das lojas dos parceiros para a retomada das atividades comerciais. Também irá acolher e apoiar todos os seus colaboradores atingidos pelas chuvas, com antecipação de benefícios.

Além dessas medidas, o banco é um dos parceiros em uma campanha do Instituto Votorantim, onde a cada R$1 doado por um colaborador, o BV fará uma doação idêntica. O banco já realizou doação financeira à Central Única das Favelas (CUFA), que está no Rio Grande do Sul levando doações aos impactados, e fez um aporte, juntamente com a Fundação Banco do Brasil para ajudar na reconstrução do estado e ajuda às vítimas.

O BV ainda vai prorrogar o vencimento das parcelas dos empréstimos aos clientes da região, pagamentos de contas em atraso terão isenção de mora e de multa. A fatura do cartão de crédito dos clientes gaúchos poderá ser parcelada em 12 vezes com redução dos juros em 50%. Não serão cobradas tarifas de emissão de segunda via do cartão, que poderá ser enviado para endereço alternativo. Os clientes também terão a opção de uso do cartão virtual. O banco criou ainda uma célula exclusiva em seus canais de atendimento para os clientes do estado. O BV irá analisar de forma individual a situação dos clientes pessoas jurídicas que tiveram suas atividades afetadas pela grave situação.

FONTE banco BV